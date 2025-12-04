El Pleno del Congreso aprobó, con 94 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción, modernización, ampliación y repotenciación de aeropuertos en el país. La norma fue aprobada por insistencia, luego de haber sido observada por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa legislativa —que incorpora planteamientos de los proyectos 7907/2023-CR, 8240/2023-CR y otros— busca impulsar el desarrollo económico de las regiones, fortalecer la conectividad aérea, dinamizar el turismo y promover la descentralización del transporte aéreo .

Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori (Acción Popular), sostuvo que el país enfrenta una “brecha crítica” que limita el desarrollo regional y requiere intervención coordinada entre los tres niveles de gobierno. Precisó que la medida abarca inversiones en infraestructura del lado tierra, con los terminales de pasajeros, áreas de atención y servicios; y del lado aire con las pistas de aterrizaje, plataformas y rodajes.

LEA TAMBIÉN: López Aliaga señala que podría construir 14 aeropuertos internacionales si llega a la Presidencia

La norma prioriza proyectos como la modernización del aeropuerto José Abelardo Quiñones, en Chiclayo; la construcción del aeropuerto de Parinacochas, en Ayacucho; y el Aeropuerto Internacional de Orcotuna, en Junín. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) será responsable de programar y priorizar estas obras dentro del Programa Multianual de Inversiones.

Congreso insiste en ley que impulsa la construcción y modernización de aeropuertos regionales. Foto: Congreso.

Debate en el Parlamento

El debate parlamentario evidenció preocupación por los retrasos en proyectos aeroportuarios a nivel nacional. Luis Aragón (Acción Popular) advirtió que el Aeropuerto Internacional de Chinchero “tiene menos del 50% de avance y está más del 50% paralizado”, situación que atribuyó a una adenda con la empresa contratista. Alertó que existe riesgo de que no esté operativo “ni siquiera para 2030”.

Héctor Acuña (Honor y Democracia) remarcó que varias regiones continúan aisladas por falta de infraestructura adecuada, afectando traslados sanitarios y actividades económicas. “Los aeropuertos son como las venas del país”, destacó.

Mery Infantes (Fuerza Popular) describió la situación del aeropuerto de Chachapoyas como “olvidada”, mientras que el aeródromo El Valor no cuenta con expediente técnico pese a haber recibido recursos.

Waldemar Cerrón (Perú Libre) cuestionó las paralizaciones del aeropuerto de Jauja y pidió mayor articulación entre el MTC y los gobiernos regionales, afirmando que esta infraestructura es “esencial para el progreso del país”.

LEA TAMBIÉN: Aeropuerto de Cusco proyecta movilizar 5 millones de pasajeros este año

Susel Paredes (Bloque Democrático) y Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) coincidieron en que los aeropuertos del norte y sur presentan deficiencias severas. Este último señaló que “muchos están en pésimas condiciones” y reclamó que las concesionarias “no están reinvirtiendo lo necesario”. Solicitó que la Comisión de Transportes convoque al ministro del sector y a CORPAC para evaluar las concesiones vigentes.

Al ser aprobada por insistencia, la ley será promulgada directamente por el presidente del Congreso.