El Pleno del Congreso tiene previsto debatir este jueves el proyecto que plantea una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), herramienta creada para que los pequeños mineros y mineros artesanales avancen hacia la formalidad.
La propuesta surge en un contexto de cuestionamientos persistentes sobre el uso del registro como cobertura para operaciones de minería ilegal, especialmente en zonas de Madre de Dios, Puno y La Libertad.
Algunos congresistas, antes del inicio del Pleno del Congreso, expresaron lo siguiente:
- Flavio Cruz (Perú Libre): “Hay mucha gente que depende de esta economía. No podemos dejar que queden fuera sin una respuesta del Congreso”.
- Víctor Cutipa (presidente de la Comisión de Energía y Minas): “Lo más prudente y correcto era dos años”.
- Jaime Quito (Bancada Socialista): “Se están poniendo de acuerdo (Ejecutivo y Congreso) para imponer condiciones sin solucionar nada”.
Hoy es un día clave. El Congreso tiene en agenda el debate para la ampliación del Reinfo y ya hay un adelanto sobre las posturas.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, respaldó la ampliación del REINFO por un año, señalando que no se puede dejar “en el aire” a los mineros inscritos. Saludó que la propuesta del Ejecutivo recorte la prórroga de dos años a uno, pero advirtió que la norma debe incorporar límites más estrictos.
Rospigliosi remarcó que no se debe permitir el retorno de los 50 mil mineros excluidos en el gobierno anterior y recordó que esta posición ya fue comunicada oficialmente por el Ejecutivo al Parlamento. Además, planteó excluir del REINFO a zonas donde operan empresas formales o donde se detectó minería ilegal, calificando como “anormal e insólito” impedir ese retiro.
El titular del Legislativo también alertó que, si el Pleno aprueba un texto distinto al que plantea el Ejecutivo, este podría observar la ley. Como la legislatura concluye mañana, una eventual observación dejaría el debate para el próximo año. Añadió que el hemiciclo será remodelado desde el sábado por los preparativos hacia la futura Cámara de Diputados.