La Junta de Portavoces priorizó el debate de diversos dictámenes de proyectos de ley y mociones en las sesiones plenarias de este miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de diciembre.

Entre esos temas está la ampliación del Reinfo hasta el 2027 en base al dictamen del PL 11871 .

Del mismo modo se verá el dictamen del Proyecto de Ley (PL) 10755 que propone la Ley que autoriza el nombramiento e incorporación al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a los trabajadores del Seguro Social de Salud (EsSalud) y Ministerio de Salud beneficiarios de las leyes 31538 y 31539 que se encuentran bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 Contrato Administrativo de Servicios a plazo indeterminado (CAS).

Además, el PL 12481 que plantea la Ley que regula la actualización progresiva de la escala remunerativa de los servidores del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) y del Plan Copesco del Gobierno Regional del Cusco, sujetos al régimen del Decreto Legislativo 728.

Así también, el PL 10564 que propone la Ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, a fin de ampliar el período de afiliación para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El PL 9790 Ley que declara de interés nacional la creación de filiales de la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA) en el distrito y provincia de Antabamba, departamento de Apurímac; y de la Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) en el distrito de Surcubamba, provincia de Tayacaja, Huancavelica.

De igual forma, el PL 9900 que propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento del puente Pilluana, provincia de Picota y la construcción de la carretera departamental que permitirá interconectar la localidad de orellana del distrito de Vargas Guerra, provincia de Ucayali, del departamento de Loreto y distrito de Huimbayoc, provincia de San Martín, en el departamento de San Martín.

También verán el PL 9884 que plantea la Ley que incorpora progresivamente a los trabajadores del Ministerio Público que laboran bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, a plazo indeterminado, en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo; y el PL 3538 que plantea la ley que modifica la Ley 29778, Ley marco para el desarrollo de la integración fronteriza, a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial en los espacios de fronteras (insistencia).

Se verá también la ampliación del período de afiliación para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: Congreso.

En la agenda también figura el PL 8388 que propone la Ley que crea la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín (UNAHJ) en la provincia y departamento de Junín.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y MOCIONES

También fue priorizado, para su debate, la segunda votación del dictamen del PL 5652 que propone la ley de reforma constitucional del artículo 93 de la Constitución Política del Perú, para restablecer la inmunidad parlamentaria, y la Moción de Orden del Día 20548, que propone conformar la comisión especial multipartidaria de “seguimiento de la conectividad vial y aeroportuaria del país”, entre otras propuestas legislativas.