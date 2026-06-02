Los especialistas prevén que junio combinará jornadas nubladas con días de sol, pese al avance de la temporada invernal. Foto: Andina.
Los especialistas prevén que junio combinará jornadas nubladas con días de sol, pese al avance de la temporada invernal. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El retorno de los cielos cubiertos, la presencia de lloviznas ligeras y las mañanas más frescas en Lima y Callao han llevado a muchos ciudadanos a preguntarse si el periodo de calor que marcó las últimas semanas llegó a su fin. Sin embargo, el prevé que las durante junio.

Según explicó Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática del Senamhi, las recientes condiciones de nubosidad responden a un incremento temporal de los vientos en la costa peruana, fenómeno que ha favorecido amaneceres nublados, episodios de llovizna y noches más ventosas.

“El evento debería finalizar hoy, aunque existe la posibilidad de que se extienda un día adicional”, indicó el especialista a Andina.

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Persistirá la influencia del Niño Costero

Escajadillo sostuvo que Lima y Callao continuarán registrando jornadas relativamente cálidas debido a que la temperatura superficial del mar permanece elevada por efecto del Niño Costero.

En ese sentido, explicó que si bien durante lo que resta del otoño y el próximo invierno —que comenzará el 21 de junio— se presentarán periodos de nubosidad y neblina, estos no serán tan frecuentes ni intensos como los observados en temporadas invernales tradicionales.

El especialista agregó que durante junio seguirán alternándose días nublados con jornadas de sol y cielos despejados. Asimismo, remarcó que las temperaturas continuarán ubicándose entre dos y tres grados por encima de los niveles considerados normales para esta época del año.

El calentamiento del mar frente a la costa peruana seguirá favoreciendo temperaturas superiores a las habituales en Lima y Callao. Foto: Andina.
El calentamiento del mar frente a la costa peruana seguirá favoreciendo temperaturas superiores a las habituales en Lima y Callao. Foto: Andina.

Temperaturas previstas para junio

Como ejemplo de las condiciones cálidas que aún predominan en la capital, recordó que recientemente el distrito de La Molina registró temperaturas cercanas a los 29 °C, valores más asociados al verano que al cierre del otoño.

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Respecto a las proyecciones para junio, indicó que en distritos como Jesús María las temperaturas máximas oscilarán entre 21 °C y 23 °C. En el caso de La Molina, donde actualmente se alcanzan máximas cercanas a 22 °C, se espera que los valores puedan incrementarse entre dos y tres grados adicionales.

Ante los cambios bruscos entre mañanas frescas y tardes soleadas, Escajadillo recomendó a la población vestir prendas ligeras de abrigo durante las primeras horas del día, especialmente porque hacia el mediodía se prevé la presencia de brillo solar, sobre todo en los distritos de Lima Este, donde el aumento de la temperatura suele ser más rápido.

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