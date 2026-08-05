Los vuelos de la aerolínea Latam Airlines dentro de Perú, Chile, Colombia y Ecuador crecieron 5,3% durante el segundo trimestre del 2026, en un contexto en el que la aerolínea enfrentó uno de los mayores incrementos en el precio del combustible de los últimos años. El avance formó parte del desempeño operativo del grupo, que también reportó una mejora en sus resultados financieros.

Entre abril y junio, Latam Airlines Group registró una utilidad neta de US$125 millones e ingresos por US$4.183 millones, cifra que representó un crecimiento de 28% frente al mismo periodo del 2025. Asimismo, alcanzó un margen operativo de 5,4%, impulsado por la diversificación de su modelo de negocio, el mayor aporte del segmento Premium y el crecimiento de su programa de fidelización.

La compañía logró estos resultados pese a un escenario complejo para la industria aérea. Durante el trimestre, los costos asociados al combustible aumentaron 93,1% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el precio pagado por este insumo, incluyendo coberturas, se incrementó 81,3%, presionando la estructura de costos del grupo.

El margen operativo de Latam se ubicó en 5,4%, pese al fuerte incremento del precio del combustible. (Foto: Shutterstock)

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En el plano operativo, la aerolínea transportó 21,1 millones de pasajeros durante el segundo trimestre y aumentó en 8,9% su capacidad total. El crecimiento estuvo liderado por las rutas internacionales, cuya capacidad avanzó 11,8%, mientras que Brasil incrementó en 5,7% sus vuelos dentro del país. El factor de ocupación alcanzó 81,8%.

Otro de los negocios que continuó fortaleciendo el desempeño de la empresa fue Latam Pass. El programa alcanzó 56 millones de socios y generó el 67% de los ingresos por transporte de pasajeros, mientras que el número de clientes pertenecientes a las categorías Elite aumentó 26% frente al mismo trimestre del 2025.

En el frente financiero, el grupo generó US$473 millones de flujo de caja operacional ajustado y cerró junio con US$2.651 millones en caja. Al sumar las líneas de crédito comprometidas, la liquidez total ascendió a US$4.226 millones, en tanto que el apalancamiento neto ajustado se ubicó en 1,5 veces, por debajo del límite definido en su política financiera. Además, los accionistas aprobaron un programa para recomprar hasta el 5% de las acciones en circulación durante un periodo de hasta cinco años.

Latam transportó 21,1 millones de pasajeros durante el segundo trimestre. (Foto:LATAM)

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Como parte de su estrategia de expansión, la compañía anunció la primera fase de operación de su nueva flota Embraer E195-E2 en Brasil. Entre noviembre de este año y marzo del 2027 incorporará hasta 14 aeronaves, las cuales operarán 42 rutas e incorporarán cuatro nuevos destinos. En paralelo, durante el segundo trimestre recibió nueve aviones, con lo que elevó su flota total a 383 aeronaves.

La operación en Brasil también contempla una segunda etapa de crecimiento. Latam evalúa incorporar hasta 18 nuevos destinos a partir del 2027, conforme el fabricante Embraer entregue nuevas aeronaves. Con ello, la filial brasileña alcanzaría la red doméstica más amplia de su historia y reforzaría la conectividad del grupo en la región.

Para el cierre del 2026, la aerolínea actualizó sus perspectivas y prevé aumentar entre 9% y 10% su capacidad frente al año anterior. Asimismo, proyecta un EBITDA ajustado de entre US$4.100 millones y US$4.400 millones, una liquidez igual o superior a US$4.700 millones y un apalancamiento neto ajustado de hasta 1,6 veces, apoyado en una expectativa de menores presiones por el precio del combustible durante la segunda mitad del año.

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