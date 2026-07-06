A dos años de que el Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani de Anta (Huaraz) iniciará la operación de vuelos comerciales regulares a cargo de Latam Airlines Perú, la aerolínea anunció que desde este mes de julio, se incrementarán las frecuencias y se contará con dos vuelos diarios (Lima-Huaraz) los siete días de la semana, ofreciendo mayores alternativas de horarios para los visitantes a esta parte del país.

Inicialmente, la propuesta de la compañía comenzó con cuatro frecuencias semanales, evolucionando a una operación diaria y posteriormente a una segunda frecuencia en determinados días de la semana. Hoy, la decisión de ampliar cobertura en esta zona, con un mayor número de vuelos, responde a que se han superado las proyecciones realizadas al momento del lanzamiento de la ruta.

“Cuando iniciamos los vuelos a Anta hace dos años sabíamos que existía un enorme potencial para conectar Áncash con el resto del país y el mundo. Hoy, más de 160,000 pasajeros respaldan esa apuesta y nos permiten dar un nuevo paso (...). Esta ampliación refleja la creciente demanda por visitar la región y nuestro compromiso de seguir impulsando el turismo, el comercio y el desarrollo económico de Áncash a través de una mayor conectividad”, señaló Manuel van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú.

El ejecutivo recordó que la apertura de esta ruta fue posible gracias a la articulación con el gobierno central y regional, y las inversiones ejecutadas por Antamina y Aeropuertos del Perú en el Aeropuerto de Anta, que incluyeron la rehabilitación de la pista de aterrizaje, calle de rodaje y plataforma de aeronaves, así como la ampliación y modernización de la terminal de pasajeros. Estas obras demandaron una inversión aproximada de US$ 16 millones, permitiendo que el aeropuerto reciba aeronaves Airbus A319 y A320 bajo los más altos estándares de seguridad operacional.

Aeropuerto recibe aeronaves Airbus A319 y A320. (Foto: MTC)

Más de S/ 45 millones se dinamizaron por operación

Latam señaló que, según estimaciones regionales, la operación comercial de la ruta habría generado más de S/ 45 millones en actividad económica para sectores vinculados al turismo, hotelería, gastronomía, transporte y servicios locales durante estos dos primeros años.

Así, esta conectividad aérea congregó a viajeros nacionales (55%) e internacionales (45%), que en menos de una hora se trasladaron de Lima a destinos como el Parque Nacional Huascarán, la Cordillera Blanca, Chavín de Huántar, Pastoruri y diversos atractivos turísticos del Callejón de Huaylas y la zona de Conchucos.

“Celebramos dos años de oportunidades para Áncash, dos años acercando a miles de personas a una de las regiones con mayor riqueza natural, cultural y turística del país. Las inversiones realizadas en el Aeropuerto de Anta han demostrado que la infraestructura aeroportuaria es una herramienta clave para impulsar el desarrollo económico, atraer inversión y mejorar la calidad de vida en las regiones del Perú”, indicó Evans Avendaño, CEO de Aeropuertos del Perú.