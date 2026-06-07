La aerolínea Latam anunció que tiene un plan de inversión de US$ 1,500 millones en Perú relacionado a sus operaciones en el país. Sin embargo, este despliegue dependerá de que existan condiciones adecuadas, especialmente en materia de política aeroportuaria y tributaria sobre el tráfico aéreo.

Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, en este contexto, cuestionó el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA). El ejecutivo consideró que este cobro genera un fuerte incentivo para que el tráfico internacional caiga y, en el largo plazo, termine desplazándose hacia otros mercados de la región que ofrecen mejores condiciones.

“A mí me encantaría ver que lo que nosotros tenemos pensado para invertir en Perú se haga realidad, pero yo creo que es correcto decir que, dadas las circunstancias, las probabilidades hoy en día, han bajado ”, señaló durante su participación en la 82 Asamblea Anual de la IATA, realizada en Rio de Janeiro.

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Alvo recordó que recientemente el gobierno peruano, junto con el concesionario del aeropuerto, acordó eliminar la tasa de conexión doméstica. Por ello, planteó la posibilidad de que también, eventualmente, se elimine el cobro en conexiones internacionales.

“Yo me hago la pregunta ¿cuál es la diferencia entre la tasa de conexión doméstica y la tasa de conexión internacional? La tasa de conexión doméstica era una mala idea y por eso la eliminaron ¿por qué no eliminaron la tasa de conexión? Así que si estamos atentos”, añadió.

Roberto Alvo - CEO en LATAM Airlines. Foto: Difusión

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El directivo advirtió que el impacto negativo de esta tasa ya se está observando en el comportamiento del mercado. Señaló que el tráfico entre Santiago y Lima ha caído alrededor del 10% en lo que va del año, de acuerdo con cifras públicas de la autoridad chilena.

Además, resalta que Perú es el único país de la región que aún no recupera el volumen de turistas que tenía antes de 2020.

“Esto (el cobro de la TUUA), desde nuestro punto de vista, hace que esa probabilidad de recuperación sea lejana. Pero lamentablemente en situaciones como esta lo único que están haciendo es evitar que el país se desarrolle en una industria tan importante como el turismo”, puntualizó.