Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú, reconoció que mantiene un proceso judicial contra Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), y negó haberle exigido S/300 mil.

Palomino señaló que el caso se encuentra judicializado y que será la justicia la que determine las responsabilidades.

“No puede haber sentido en que yo amenace y extorsione, y pida S/300 mil. Es cierto, yo tengo un tema judicial con el señor Jaime Vásquez Castillo, pero la gente no se pregunta por qué. Uno no va a un tema judicial de la nada” , manifestó en el podcast “Conversando con Domingo”, conducido por el exfiscal José Domingo Pérez,

Afirma haber sido víctima de agresiones

La parlamentaria sostuvo que fue víctima de agresiones, insultos y difamaciones por parte de Vásquez Castillo, y cuestionó que el sobrino del exmandatario utilice el caso para obtener exposición pública.

“Yo he sido víctima. La agresión a la mujer, venga de donde venga, no se puede tolerar, y yo he sido víctima”, afirmó.

La diputada afirmó que presentó dos querellas contra Vásquez Castillo y negó haberle exigido S/300 mil. Foto: Captura YouTube.

Palomino agregó que las presuntas difamaciones se habrían producido desde el inicio de la campaña y remarcó que el caso deberá ser resuelto por las autoridades judiciales.

“El señor me ha hecho difamaciones no ahorita, sino desde que se ha iniciado la campaña. Yo soy muy respetuosa, este tema está judicializado y será un juez quien determine las responsabilidades”, señaló.

Presentó dos querellas

La diputada también indicó que presentó dos querellas contra Jaime Vásquez Castillo e insistió en que sus acciones respondieron a una situación de violencia y que actuó dentro del marco legal.

“Yo no estoy loca para querellar dos veces a una persona y reitero, he sido víctima de violencia, me ha atacado este señor y lo único que he hecho, dentro de la legalidad, ha sido defenderme. No tengo nada más que decir sobre ese tema”, sostuvo.

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Finalmente, Palomino señaló que, si Vásquez Castillo considera que ella utilizó su investidura para amedrentarlo o aprovecharse de su cargo, será la justicia quien tenga la última palabra.

“Si el señor Jaime dice ser víctima de mí, que yo uso la investidura para amedrentar, para aprovecharme, será la justicia que lo determine y el pueblo peruano quien saque sus conclusiones”, aseveró.