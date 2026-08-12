Los diputados de la bancada Juntos por el Perú anunció que presentará un proyecto de ley para derogar la Ley 32735, que dispone que policías y militares sean juzgados en el fuero militar. El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa liderada por el portavoz del grupo parlamentario, Ernesto Zunini.

El diputado Gabriel Gonzales sostuvo que la bancada busca que los hechos ocurridos durante el gobierno de Dina Boluarte no queden impunes, al considerar que durante ese periodo se produjeron muertes que deben ser investigadas.

“Nosotros no estamos de acuerdo porque sabemos que durante el gobierno de Dina Boluarte se han generado matanzas, muertes, y los familiares, nuestro pueblo solicita justicia”, señaló.

En esa línea, Gonzales afirmó que la bancada también planteará la creación de una comisión investigadora para revisar los hechos vinculados al 7 de diciembre de 2022 . Según explicó, el objetivo es que se esclarezcan las responsabilidades y que las personas afectadas sean atendidas.

Cuestionamientos a Dina Boluarte

La bancada cuestionó así las decisiones adoptadas durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte y sostuvo que las investigaciones sobre las muertes registradas durante las protestas deben continuar.

Gonzales remarcó que la posición de Juntos por el Perú responde a la necesidad de atender el reclamo de los familiares de las víctimas y evitar que los hechos queden sin sanción.

Paro en Ucayali

Durante la conferencia, el diputado Oswar Cahuaza también se refirió al paro indefinido que se desarrolla en Ucayali debido al incremento del precio de los combustibles.

Cahuaza hizo un llamado a la presidenta Keiko Fujimori para que intervenga ante la situación y, a través del Ministerio de Energía y Minas, adopte medidas frente al incremento del precio de los combustibles en la Amazonía.

“No es posible que el combustible esté elevado a 25 soles el galón”, afirmó. Asimismo, pidió al Ejecutivo que “tome cartas en el asunto” frente al reclamo de los transportistas y otros sectores de la región.

La bancada también cuestionó el alza de combustibles y pidió al Gobierno atender el paro indefinido en Ucayali. Foto: GEC.

A su turno, la diputada Svieta Fernández sostuvo que el problema trasciende a Ucayali y tiene alcance nacional. Indicó que existen otras regiones que también registran protestas por el incremento de los combustibles.

Fernández cuestionó además que el Gobierno haya anunciado la activación del fondo para la estabilización de precios de los combustibles sin precisar cuándo se aplicará la medida.

“Necesitamos que se tomen medidas concretas y urgentes”, señaló, al advertir que el alza de los combustibles no solo afecta a los transportistas, sino que también tiene impacto en el precio de los alimentos y, por tanto, en la población.

Rospigliosi responde a Juntos por el Perú

El senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi cuestionó la propuesta de Juntos por el Perú para crear una comisión investigadora sobre los hechos vinculados al 7 de diciembre.

Rospigliosi sostuvo que ese día se produjo un intento de golpe de Estado que, según afirmó, fracasó. “Intentaron un golpe y fracasaron ese día”, señaló a la prensa en Pasos Perdidos.

El senador cuestionó que la bancada plantee ahora una comisión investigadora y consideró que esta tendría como finalidad desviar la atención sobre lo ocurrido durante las protestas.

“Ellos ahora, justamente los que provocaron los disturbios y muertes, e intentaron el golpe, intentan crear una comisión encubridora de esos hechos, para distraer la atención del pueblo. Es inaceptable”, afirmó.

Respecto a la propuesta de derogar la Ley 32735, que establece que los policías y militares sean juzgados en el fuero militar policial por delitos de función, Rospigliosi defendió la norma y señaló que esta se sustenta en el artículo 173 de la Constitución.

“Revisen ustedes el artículo 173 de la Constitución donde establece claramente la competencia del fuero militar policial”, manifestó.

El senador sostuvo que la norma busca restituir las competencias del fuero militar policial para los delitos de función cometidos por militares y policías en actividad. Asimismo, afirmó que este fuero habría perdido funciones durante los últimos años debido a decisiones del sistema judicial.

Rospigliosi también calificó la norma como una medida “anticrimen” y cuestionó a quienes se oponen a ella. “Ellos odian a la Policía y FF.AA., porque estas instituciones derrotaron al terrorismo”, afirmó.