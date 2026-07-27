La bancada de senadores de Juntos por el Perú (JPP) anunció el inicio de un proceso sumario contra la senadora Silvana Robles y su suspensión en el grupo parlamentario mientras dure la investigación por presuntamente incumplir el acuerdo de mostrar su voto en la elección de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.

Así lo indicó el presidente de esta organización política, Roberto Sánchez, quien dijo que su organización política rechaza y condena la deslealtad.

“Los acuerdos se cumplen en transparencia y tienen que ser firmemente desarrollados, de tal manera que la senadora está suspendida desde ahora en sus derechos en la bancada, mientras dure esta investigación sumaria. De verificarse, con el debido proceso y el reglamento, corresponderá su expulsión”, aseveró.

Precisó que una comisión de tres senadores designados hoy tendrá a su cargo el proceso sumario contra la senadora Robles.

Sánchez, además, cuestionó que no se ha permitido el ingreso de la prensa y de los asesores de su bancada parlamentaria a la Cámara de Senadores durante la elección de la mesa directiva que preside el senador Miguel Torres, cuya lista obtuvo el triunfo por un voto de diferencia.

En tanto, la senadora Robles dijo que se allana a la investigación y que solicitará las cámaras del Congreso para mostrar que votó por la lista de la cual era parte su bancada.

“En la segunda instancia no muestro mi voto, pero no puedo negar que he marcado por la lista número dos, que es nuestra lista representativa del consenso por la democracia”, sostuvo la senadora quien atribuyó a un descuido no haberlo mostrado.

Insistió que por principio “jamás podría traicionar a la izquierda” y que en sus cinco años de parlamentaria se ha enfrentado al fujimorismo.

“Uno no está pues muy pendiente de que sí es completo o incompleto, yo muestro mi voto. Es un craso error no haberlo mostrado (en la segunda votación), tal vez la premura ha hecho que omita este acto, pero esto de ninguna manera puede significar que yo le haya dado mi voto al fujimorismo”, afirmó.

¿Qué respondió Silvana Robles?

No obstante, la senadora Silvana Robles se pronunció en el programa Cuarto Poder y negó haber respaldado a Fuerza Popular en la elección de la Mesa Directiva del Senado.

Asimismo, atribuyó a la prisa del momento no exhibir su cédula y confirmó que afrontará una investigación en su bancada.

Asimismo, envió un comunicado en el que precisa que ​no existe respaldo de su parte hacia el fujimorismo.