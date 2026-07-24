Factores como el superciclo de precios del cobre y otros minerales, en plena transición tecnológica, juegan a favor del potencial minero del Perú. Foto: Andina
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Fernando Cuadros Concha
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El Perú tiene una cartera de proyectos mineros por US$ 64,000 millones —según el Ministerio de Energía y Minas (Minem)—, en un contexto donde se redefine el mapa de la inversión en este sector por la creciente demanda de cobre y otros minerales clave para la transición energética, sumado a ello la creación de infraestructura digital y avance de la inteligencia artificial. Aquí, el Congreso bicameral entrante genera expectativas en el rubro minero.

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