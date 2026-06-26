SNMPE exhorta a las autoridades a adoptar medidas efectivas y firmes frente a la violencia vinculada a la minería ilegal
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Elías García Olano
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El nuevo atentado con explosivos que sufrió la compañía minera Poderosa, esta vez en su unidad de producción Santa María, en la provincia de Pataz (La Libertad), y que dejó heridos y daños en su infraestructura, vuelve a encender las alarmas en el sector minero.

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