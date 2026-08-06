El Poder Ejecutivo designó hoy, jueves 06 de agosto, a Clara Rossana Urteaga Goldstein como presidenta del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La medida fue oficializada mediante la resolución suprema Nº 028-2026-EF publicada en el boletín Normas Legales.

La resolución suprema fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza.

Su trayectoria profesional

Clara Rossana Urteaga Goldstein es una abogada peruana especializada en derecho tributario y administración pública, con una amplia trayectoria en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Durante más de una década ocupó cargos de alta dirección, destacando como Intendente Nacional Jurídica, responsabilidad que ejerció entre 2003 y 2010, liderando la interpretación y aplicación del marco jurídico tributario y aduanero de la institución.

Posteriormente fue designada Secretaria Institucional de la Sunat, cargo desde el cual fortaleció la gestión administrativa y la coordinación institucional.

Además de su experiencia en el sector público, ha desarrollado actividad académica como docente de programas de especialización en tributación y hacienda pública, consolidándose como una referente en derecho tributario y gestión pública en el Perú.