Consejo Fiscal alerta sobre aumento de incumplimientos de limites fiscales en municipios. (Foto: GEC)
Consejo Fiscal alerta sobre aumento de incumplimientos de limites fiscales en municipios. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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además de evaluar la situación fiscal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Según el Informe 03-2026-CF,

Sin embargo, pese a ello, aumentaron los incumplimientos en la regla del Saldo de Deuda Total (SDT) y de Ahorro en Cuenta Corriente (ACC).

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. Ello mejora indicadores subnacionales, pero desfinancia obligaciones preexistentes del Gobierno Nacional.

“El CF reitera que, aunque puede mejorar los indicadores fiscales subnacionales, incrementar las transferencias intergubernamentales sin acompañarlo de la transferencia de responsabilidades genera un deterioro de la posición fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF)”, se lee en su pronunciamiento.

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Según la entidad, esto se debe a que, si bien se incrementa la capacidad de gasto de los gobiernos subnacionales, se desfinancian las obligaciones de gasto preexistentes del Gobierno Nacional.

La rápida expansión del mecanismo de Obras por Impuestos y la flexibilización de sus límites pueden comprometer ingresos futuros, reducir espacio fiscal y presionar déficit y financiamiento.

Cabe precisar que la regla del Saldo de Deuda Total y la de Ahorro en Cuenta Corriente son dos límites fiscales que buscan que los gobiernos subnacionales no se sobreendeuden ni financien su gasto corriente con endeudamiento.

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Por otro lado, el fuerte endeudamiento de la MML, según el informe, limita recursos futuros para infraestructura. Tras culminar su programa de bonos, su SDT llegó a cerca de 3,5 veces el límite prudencial aplicable a otros gobiernos subnacionales, y una parte importante de ingresos futuros quedará comprometida en un fideicomiso para pagar la deuda.

Pese a estos riesgos, la MML sigue exceptuada de las reglas fiscales por tener ciertas calificaciones crediticias. Sin embargo, el CF considera inadecuado basar excepciones en dichas calificaciones.

La entidad precisó que esta situación podría afectar los servicios a más de 3 millones de personas. Foto: Pexels
La entidad precisó que esta situación podría afectar los servicios a más de 3 millones de personas. Foto: Pexels

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