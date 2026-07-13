Consejo Fiscal pide al nuevo Gobierno anular leyes que generen alto costo tras fallo del TC. (Imagen: Andina)
Consejo Fiscal pide al nuevo Gobierno anular leyes que generen alto costo tras fallo del TC. (Imagen: Andina)
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Redacción Gestión
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para demandar la inconstitucionalidad de varias leyes del Congreso que generen alto costo fiscal y presentan vicios constitucionales.

, ya que las interpretaciones anteriores generaban contingencias y obligaciones que ponían al Estado en una ruta de insostenibilidad fiscal e incluso un escenario de quiebra.

“El fallo dice que el Congreso efectivamente no tiene iniciativa de gasto. Ese es un derecho del Ejecutivo por su rol rector de la hacienda pública. Aplicaba al gasto del año en curso y de años futuros también”, indicó a RPP.

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Ante este escenario, señaló que

Entre los casos que mencionó se encuentran las normas sobre pensiones con cédula viva para maestros, policías y militares; los beneficios de gratificación para trabajadores CAS y las leyes que crean nuevas universidades públicas.

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Según Segura,

Además, sobre las medidas pendientes, explicó que el nuevo Gobierno dispone de hasta seis años para presentar acciones de inconstitucionalidad contra normas que considere contrarias a la Constitución.

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“El criterio es vinculante, rige para atrás. Tienes seis años para presentar las acciones y limpiar. El poder, la artillería, la tiene el Ejecutivo”, añadió.

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, señaló que los casos incluyen las pensiones con cédula viva para maestros, policías y militares, las gratificaciones para trabajadores CAS y las leyes que crean nuevas universidades públicas. Foto: GEC
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, señaló que los casos incluyen las pensiones con cédula viva para maestros, policías y militares, las gratificaciones para trabajadores CAS y las leyes que crean nuevas universidades públicas. Foto: GEC

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