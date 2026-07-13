El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, consideró que el próximo gobierno de Keiko Fujimori debe aprovechar el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre iniciativa de gasto para demandar la inconstitucionalidad de varias leyes del Congreso que generen alto costo fiscal y presentan vicios constitucionales.

Segura consideró que la modificación del criterio del TC sobre el artículo 79 de la Constitución y otros relacionados a la iniciativa de gasto es positiva, ya que las interpretaciones anteriores generaban contingencias y obligaciones que ponían al Estado en una ruta de insostenibilidad fiscal e incluso un escenario de quiebra.

“El fallo dice que el Congreso efectivamente no tiene iniciativa de gasto. Ese es un derecho del Ejecutivo por su rol rector de la hacienda pública. Aplicaba al gasto del año en curso y de años futuros también”, indicó a RPP.

Ante este escenario, señaló que el siguiente paso corresponde al próximo Gobierno, el cual, apuntó, impulse una revisión integral de diversas normas aprobadas por el Congreso y que presente múltiples acciones de inconstitucionalidad contra leyes con fuertes vicios constitucionales.

Entre los casos que mencionó se encuentran las normas sobre pensiones con cédula viva para maestros, policías y militares; los beneficios de gratificación para trabajadores CAS y las leyes que crean nuevas universidades públicas.

Según Segura, el nuevo criterio vinculante del Tribunal Constitucional no solo debe servir para frenar nuevas leyes con iniciativa de gasto, sino también para revisar normas aprobadas en años anteriores.

Además, sobre las medidas pendientes, explicó que el nuevo Gobierno dispone de hasta seis años para presentar acciones de inconstitucionalidad contra normas que considere contrarias a la Constitución.

“El criterio es vinculante, rige para atrás. Tienes seis años para presentar las acciones y limpiar. El poder, la artillería, la tiene el Ejecutivo”, añadió.