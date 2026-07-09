Consejo Fiscal alerta sobre riesgos fiscales por leyes con gasto permanente sin respaldo. (Foto: USI)
Consejo Fiscal alerta sobre riesgos fiscales por leyes con gasto permanente sin respaldo. (Foto: USI)
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Redacción Gestión
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El Consejo Fiscal (CF) advirtió que el crédito suplementario propuesto para este año, en agenda para debatirse en el Congreso de la República, y la aprobación de gastos permanentes sin una fuente de financiamiento clara incrementan los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Consejo Fiscal alerta que gastos sin financiamiento elevan riesgos para la sostenibilidad fiscal | Foto: Andina
Consejo Fiscal alerta que gastos sin financiamiento elevan riesgos para la sostenibilidad fiscal | Foto: Andina
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Si bien el organismo reconoce que las proyecciones oficiales muestran un escenario que permitiría cumplir con las reglas fiscales, advirtió que estas no reflejan plenamente el costo de diversas iniciativas legislativas que incrementan de manera permanente el gasto público.

“Esta proliferación de medidas, sumada a la ausencia de acciones concretas de consolidación fiscal, genera una presión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas que no se incluye en los documentos oficiales”, indicó.

Asimismo, cuestionó que el incremento no previsto de los ingresos fiscales se destine a ampliar el presupuesto mediante un crédito suplementario, en lugar de fortalecer el ahorro fiscal o contener futuras presiones de gasto.

Añadió que aún existen obligaciones, principalmente en remuneraciones y pensiones derivadas de legislación reciente, que no cuentan con un marco presupuestal ni una fuente de financiamiento definida.

De cara a la transición gubernamental, el Consejo Fiscal pidió que el próximo Marco Macroeconómico Multianual detalle todos los compromisos de gasto sin financiamiento para evaluar su impacto sobre las finanzas públicas y reiteró el llamado al Ejecutivo y al Congreso para evitar la aprobación de medidas que carezcan de sustento técnico y recursos permanentes.

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