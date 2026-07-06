La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) aprobó nuevas disposiciones para el Registro Único de Contribuyentes (RUC), mediante la Resolución de Superintendencia 000121-2026/SUNAT, que establece la obligación de registrar y validar un correo electrónico y un número de teléfono móvil como requisito para los contribuyentes.

Según explicó Álvaro Gálvez Calderón, gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el RUC constituye mucho más que un requisito para emitir comprobantes de pago o cumplir obligaciones tributarias.

“Es la base de identificación del contribuyente en el Perú y la herramienta principal para la gestión de la información tributaria por parte de la Sunat”, señaló.

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El RUC como eje de la identificación tributaria

El especialista indicó que el Registro Único de Contribuyentes funciona como un sistema de identificación que permite a la administración tributaria conocer la identidad, ubicación, actividades económicas, tributos, representantes legales y canales de comunicación de las personas naturales, jurídicas y demás entidades obligadas a tributar.

Están obligados a inscribirse en el RUC las personas naturales con actividad empresarial, los profesionales independientes que generan rentas de cuarta categoría, las empresas, asociaciones, fundaciones, cooperativas, entidades públicas, importadores, exportadores y cualquier sujeto que adquiera obligaciones tributarias administradas por la Sunat.

Asimismo, recordó que la inscripción debe efectuarse antes del inicio de actividades económicas o antes de que se genere una obligación tributaria, como emitir comprobantes de pago, contratar trabajadores o desarrollar actividades gravadas.

La SUNAT amplía el periodo sin sanciones para facilitar la adecuación de los contribuyentes al SIRE. Foto: Andina.

Validación obligatoria de correo y celular

Uno de los principales cambios introducidos por la nueva resolución es la obligatoriedad de registrar y validar un correo electrónico y un número de teléfono móvil en la ficha RUC.

Gálvez explicó que la validación consiste en ingresar en Sunat Virtual o en Sunat Operaciones en Línea los códigos de verificación enviados por la entidad a los medios de contacto declarados por el contribuyente. De esta manera, se acredita la titularidad de dichos canales y se fortalecen los mecanismos de seguridad.

“La medida busca mejorar la comunicación entre la administración tributaria y los contribuyentes, además de reducir riesgos de suplantación de identidad, información falsa y accesos indebidos a los servicios digitales”, precisó.

Plazo para regularizar información

Los contribuyentes que actualmente no tengan registrado o validado un correo electrónico o un número de teléfono móvil deberán actualizar su información hasta el 31 de agosto de 2026.

Ante ello, el representante de la Cámara de Comercio de Lima recomendó revisar cuanto antes la ficha RUC para verificar que los datos consignados sean correctos y estén debidamente validados.

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Importancia de mantener actualizado el RUC

El gerente legal de la CCL recordó que el RUC concentra información relevante para la gestión tributaria, como datos de identificación, domicilio fiscal, actividades económicas, tributos afectos, representantes legales, establecimientos anexos y datos de contacto.

Por ello, enfatizó que cualquier modificación relacionada con el domicilio fiscal, actividades económicas, representantes legales, establecimientos anexos, nombre comercial o canales de comunicación debe ser informada oportunamente a la Sunat.

“El mantenimiento de información actualizada es una obligación permanente. Contar con datos desactualizados puede generar restricciones operativas y diversas contingencias para el contribuyente”, advirtió.

Nuevos formularios virtuales

Como parte de las medidas de simplificación administrativa, la Sunat también implementó dos nuevos formularios virtuales.

El Formulario Virtual 3130-1, denominado “Quiero abrir un negocio”, permitirá a las personas naturales que actualmente trabajan de manera independiente iniciar actividades empresariales de forma más sencilla.

Por su parte, el Formulario Virtual 3130-2, denominado “Quiero iniciar actividades como trabajador independiente”, facilitará el proceso para quienes realicen el cambio en sentido inverso.

Con estas modificaciones, la administración tributaria busca fortalecer la seguridad de los servicios digitales, optimizar la comunicación con los contribuyentes y mantener actualizado el padrón del Registro Único de Contribuyentes, considerado una herramienta fundamental para la gestión tributaria en el país.