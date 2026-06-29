La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) amplió el periodo para no aplicar sanciones administrativas por determinadas infracciones vinculadas al Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE).

La medida, oficializada mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos 000032-2026-SUNAT/700000, tiene la finalidad de brindar mayores facilidades a los contribuyentes durante el proceso de implementación del sistema.

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De acuerdo con la norma, los contribuyentes que hasta el periodo mayo de 2026 ya estaban obligados a utilizar el SIRE podrán regularizar la generación de sus registros electrónicos y realizar los ajustes necesarios hasta el 31 de agosto de 2026 sin recibir sanciones por las infracciones previstas.

La disposición también alcanza a quienes empiezan a utilizar el SIRE desde junio de 2026. En estos casos, la facultad discrecional para no sancionar se aplicará a las infracciones correspondientes a los períodos de junio y julio de este año, siempre que las subsanen como máximo hasta el 31 de agosto.

La Sunat indicó que, mientras se mantiene este periodo de adecuación, continuará realizando acciones de inducción para promover la implementación del SIRE.