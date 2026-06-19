Actualmente, está obligación ya rige para las personas jurídicas (empresas), mientras que en el caso de las personas naturales es voluntario, siendo que pueden optar por dar un mail o un número de celular.

El pasado 18 de mayo la Sunat publicó un proyecto de resolución con esta nueva obligación, la cual se espera que en los próximos días sea oficializada (Resolución de Superintendencia N° 000089-2026/SUNAT).

La medida busca generar una comunicación más eficiente con los contribuyentes, pues solo el 15% de los sujetos inscritos en el RUC cuentan con ambos datos validados, reportó la Sunat. En esa línea, indica que alrededor de 11 millones de contribuyentes tienen uno de los dos datos pendientes de validación (mail o número de celular) y será este el universo el que estará obligado a hacerlo con la nueva normativa.

La norma aplicará tanto para las aperturas de nuevos RUC como para los actuales contribuyentes. Para el segundo caso, el proyecto de resolución de la Sunat establece que las personas tendrán plazo hasta el 31 de julio del 2026 para proporcionar los datos de mail y número de celular.

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La medida fue saludada por los analistas consultados, pues mejorará la comunicación entre la Sunat y los contribuyentes. Actualmente hay problemas cuando la Sunat se quiere comunicar con un contribuyente, refirió Giorgio Balza, abogado tributarista del estudio Cuatrecasas.

“Sunat se comunica vía el buzón de la clave SOL, pero el contribuyente no siempre lo revisa. Cuando notifica a SOL, la Sunat también envía un mail al correo (personal) del contribuyente, diciéndole que algo le ha llegado al buzón SOL; pero si no tienes el correo activo, se genera un problema. Y si no tienes el número de celular actualizado, también tienes un problema”, subrayó Balza.

La forma de obligar a las personas a entregar ambos datos, tanto del mail como del celular, será al momento de ingresar con la clave SOL, indicaron los analistas. Actualmente, ya hay un mensaje de Sunat con esa solicitud al entrar a SOL, pero es optativo ingresar los datos. Con la nueva norma, será obligatorio ingresar los datos, sino no podrás ingresar a SOL, refirió por su parte Luis Yanayaco, asociado senior del área tributaria en CPB Abogados.

Asimismo, la medida implicará hacer una validación y actualización de los datos, con el envío de Sunat de un mensaje de corroboración al mail y celular proporcionado.

Si bien la norma aún no se oficializa, los analistas recomendaron a los contribuyentes ir registrando sus datos de contacto o utilizándolos, según sea el caso, para no esperar a cuando sea obligatorio y tengan que hacerlo en un momento de mayor premura.

Dos nuevos formularios virtuales de la Sunat

Otro cambio que trae el proyecto de norma de la Sunat es que implementa dos nuevos formularios virtuales (N° 3130-1 y N° 3130-2) denominados “Quiero abrir un negocio” y “Quiero iniciar actividades como trabajador independiente”, respectivamente, a fin de que una persona natural pueda realizar en un solo formulario, y de manera virtual, su cambio de tipo de contribuyente.

Luis Yanayaco saludó la medida, pues ahorrará tiempo a los contribuyentes al ya no tener que hacer este trámite de manera presencial. “Si yo doy recibos por honorarios y quiero abrir un negocio, ahora podré hacer el trámite de forma virtual, y viceversa”, resaltó.

“El proyecto de norma es positivo. Va a permitir a los contribuyentes tener facilidad de comunicación con la Sunat, que también va a tener mucha mayor información de los negocios y actividades comerciales que realiza la población”, agregó Yanayco.