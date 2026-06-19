La Sunat alista una medida que busca generar una comunicación más eficiente con los contribuyentes (foto: Andina).
La Sunat alista una medida que busca generar una comunicación más eficiente con los contribuyentes (foto: Andina).
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La Sunat alista una normativa para obligar a todas las personas que cuentan con RUC a proporcionar un mail y número de celular para acceder a la plataforma virtual de la administración tributaria de Sunat Operaciones en Línea (SOL).

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