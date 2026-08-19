Catherine Palomino de JPP asume como presidenta de la Comisión de Justicia pese a cuestionamientos. Foto: Facebook Catherin Palomino
Catherine Palomino de JPP asume como presidenta de la Comisión de Justicia pese a cuestionamientos. Foto: Facebook Catherin Palomino
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Redacción Gestión
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La diputada de Juntos por el Perú, Catherine Palomino fue elegida presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para el periodo 2026-2027.

La mesa directiva de la comisión estará integrada también por Edgard Gonzales, del partido de Buen Gobierno, quien asumió la vicepresidencia y la diputada Indira Huilca de Ahora Nación, elegida secretaria.

Tras asumir el cargo, Palomino declaró instalada dicha comisión y expresó su compromiso democrático, al señalar que realizarán una labor responsable, transparente y de participación ciudadana, así como una labor fiscalizadora, a fin de contar con un servicio de justicia de calidad.

En esa línea, la parlamentaria solicitó dejar de lado las diferencias políticas para lograr poner énfasis en los derechos de todo el país.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión se comprometió a impulsar una reforma que fortalezca el Estado de derecho y la independencia de las instituciones. Además, consideró que se debe construir una justicia eficiente, transparente e independiente en favor de la población.

Finalmente, la comisión acordó realizar las sesiones los martes a las 15:00 horas en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

Cuestionamientos en su contra

Por otro lado,según información municipal a la que accedió el dominical Cuarto Poder.

De acuerdo con el informe periodístico, el establecimiento se encuentra ubicado en la misma dirección que la legisladora presentó durante su campaña, cuando mostró el emprendimiento que, según explicó entonces, funcionaba en su domicilio.

Al respecto, Macario de la Cruz, subgerente de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, informó que el inmueble no cuenta con licencia de funcionamiento, tras una búsqueda a nombre de la diputada en los registros municipales entre los años 2000 a marzo del 2026. En esa línea, de la Cruz señaló que esta “falta” puede ser sancionada con una multa o incluso con la clausura del establecimiento.

Asimismo, Dionisia Fernández, abuela de la legisladora y propietaria de la vivienda, confirmó que el taller le pertenece a la familia. “Claro, es de la familia”, respondió cuando fue consultada sobre la propiedad del negocio.

El dominical Cuarto Poder señaló que buscó obtener los descargos de la diputada, sin embargo, no recibieron respuesta.

A estos cuestionamientos se suma otra denuncia difundida por el mismo programa. El dominical reportó la existencia de una serie de mensajes enviados desde un número telefónico que, según registros oficiales, figura a nombre de la parlamentaria.

además de una supuesta afirmación de Palomino sobre una relación sentimental con el exmandatario.

Al respecto, la diputada Catherine palomino brindó sus descargos en los cuales niega toda responsabilidad.

Disputada brinda descargos tras dominical de Cuarto Poder. Foto: Catherine Palomino/ Facebook
Disputada brinda descargos tras dominical de Cuarto Poder. Foto: Catherine Palomino/ Facebook

Cave indicar que reconoció que mantiene un proceso judicial contra Jaime Vásquez Castillo, sobrino del, y negó haberle exigido S/300 mil.

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