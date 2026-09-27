Según explica el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las RIN están compuestas por inversiones en activos internacionales líquidos (fáciles de comprar y vender) y contribuyen a la estabilidad económica.

En concreto, las reservas permiten al ente emisor enfrentar shock externos y/o locales que presionen, por ejemplo, hacia arriba el tipo de cambio.

En ese escenario, el banco central podría intervenir, por ejemplo, con venta de dólares al contado o colocar instrumentos derivados que faciliten, en la práctica, incrementar la oferta de billete verde (una mayor oferta de divisa estadounidense permite en teoría reducir las presiones al alza sobre el tipo de cambio).

Las reservas permiten al ente emisor enfrentar shock externos y/o locales. (Foto: Andina)

En abril de este año, las RIN superaron los US$ 100,000 millones por primera vez en la historia, tras un incremento acelerado desde el 2023. Desde entonces, las reservas han aumentado, por un lado, por los altos precios de los metales que exporta el Perú, como el oro y el cobre.

Pero otro catalizador fue que el BCRP compró dólares al contado en el mercado cambiario, sobre todo, hacia finales del año pasado, para evitar una caída acelerada del tipo de cambio.

Según el BCRP, las RIN ascendieron a US$ 97,000 millones a septiembre del 2026, o, visto de otro modo, el 26% del PBI, el porcentaje más alto entre los países de la región.

Asimismo, las RIN equivalen a 17 veces el promedio mensual de las importaciones (proyección del BCRP para el presente año).

“(Las RIN en Perú) son reservas como porcentaje del producto bastante altas. Otros países están haciendo el esfuerzo de incrementarlas. Hablo particularmente de Chile y Colombia que lo han anunciado y lo vienen haciendo”, mencionó recientemente el presidente del BCRP, Julio Velarde.

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Julio Velarde, presidente del BCRP. | Foto: GEC

Luego de Perú, los países que tienen un mayor nivel de RIN como porcentaje del PBI en la región son: Brasil (16.4%), Colombia (14.8%) y Chile (15.1%).