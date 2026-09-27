Las RIN están compuestas por inversiones en activos internacionales líquidos (fáciles de comprar y vender). (Foto: Pixabay).
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El nivel de reservas internacionales netas (RIN) es uno de los indicadores más relevantes para analizar la situación financiera de un país, ¿cómo se interpreta y cómo nos ubicamos?

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