En esta oportunidad, Gestión se concentró en las 43 municipalidades (incluye la Municipalidad Metropolitana de Lima) que conforman a la provincia de Lima.

Las actuales gestiones distritales, provinciales y regionales están en su recta final: el próximo 4 de octubre se elegirán a los alcaldes y gobernadores para el periodo 2027-2030. (Foto: MTC).

Tendencia de los últimos años

La velocidad con la que se ejecutan los recursos -que no necesariamente es sinónimo de calidad en todos los casos- crece conforme avanza la gestión. Usualmente los nuevos alcaldes, y sus equipos técnicos, tienen una curva de aprendizaje de al menos un año. Posteriormente, tras aprender cómo invertir, la ejecución sube, aunque nunca es del 100%. Para el último tramo municipal, la inversión es mayor, sobre todo en los últimos meses.

En el 2023, por ejemplo, cuando iniciaron las administraciones actuales en Lima, se les asignó S/ 1,327.9 millones, pero lograron una inversión de solo 54.9%. Al siguiente año, en 2024, el monto fue S/ 2,310.9 millones y se devengó el 73.7%. Y, en 2025, el presupuesto para proyectos de las 43 municipalidades subió a S/ 2,928.4 millones, de los cuales se ejecutó el 77.8%

Para este año, este grupo cuenta con S/ 2,670.4 millones para proyectos. Al 25 de septiembre, ya avanzaron con el 55.4% de este monto, es decir, en menos de cuatro meses tendrán el reto de invertir S/ 1,190.7 millones .

Distritos que más y menos han invertido

Por un lado, hay 20 municipalidades que han ejecutado al menos del 50% de su presupuesto asignado para obras. Aquí se destacan dos.

Una es Santiago de Surco: de los S/ 34.7 millones que tenía para proyectos, a la fecha ya devengó el 86.1%. La otro es Chorrillos: de los S/ 25 millones que tenía para el mismo fin, ya invirtió el 72.7%.

Top 10 municipalidades de Lima con mayor avance, 2026 Municipalidad PIM* (S/) Avance (%) SANTIAGO DE SURCO 34,682,692 86.1 CHORRILLOS 25,010,874 72.7 SANTA ROSA 10,460,904 SANTA ANITA 28,035,954 SAN JUAN DE MIRAFLORES 48,089,019 LURÍN 34,418,842 62.1 VILLA EL SALVADOR 88,423,598 JESÚS MARÍA 5,830,381 60.6 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 1,376,754,206 60.5 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 46,822,744 60.1 (*) Presupuesto Institucional Modificado Fuente: Transparencia Económica, al 25.09.2026

Por otro lado, hay 23 que han devengado por debajo del 50% de sus recursos, donde lamentablemente dos quedaron el final de la tabla.

Una es Santa María del Mar: de los S/ 3.1 millones que tenía para proyectos, devengó 5.7% a menos de cuatro meses de culminar el año. La otra es Breña: de los S/ 3 millones que tenía para el mismo fin, ya invirtió el 9%.

Top 10 municipalidades de Lima con menor avance, 2026 Municipalidad PIM* (S/) Avance (%) SANTA MARíIA DEL MAR 3,129,469 BREÑA 3,016,807 9 SAN BARTOLO 2,419,995 12.1 SURQUILLO 17,093,639 17.5 SAN LUIS 3,168,760 21.8 BARRANCO 3,587,877 24.6 LINCE 4,024,206 27.1 MIRAFLORES 31,219,351 PUCUSANA 5,176,490 33.5 SAN BORJA 10,937,550 36.7 (*) Presupuesto Institucional Modificado Fuente: Transparencia Económica, al 25.09.2026

Hay 20 municipalidades que han ejecutado al menos del 50% de su presupuesto asignado para obras. FOTO: LINO CHIPANA/EL COMERCIO

Lima Metropolitana

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tiene S/ 1,376.8 millones para sus proyectos en 2026. A solo días de empezar el último trimestre, ya invirtió el 60.5%. Es decir, aún le resta medio millón de soles.

El proyecto en manos de la MML que más recursos ha recibido este año es la ampliación del servicio de movilidad urbana en la prolongación Vía Expresa Paseo de la República tramo Av. República de Panamá - Panamericana Sur en los distritos de Barranco, Santiago de Surco y San Juan de Miraflores. De los S/ 164.2 millones asignados, solo se ha ejecutado el 8.2%.

El segundo proyecto con recursos importantes es el de reparación de pistas y veredas en vías urbanas de Lima Norte en Independencia: de S/ 140.4 millones, se invirtió 66.4%.

Y el tercer proyecto con más de S/ 100 millones asignados de la MML es también de reparación de pistas y veredas en vías urbanas de Lima Este y Centro en San Juan de Lurigancho: de S/ 100.8 millones, se devengó 94.9%.