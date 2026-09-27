Las actuales gestiones distritales, provinciales y regionales están en su recta final: el próximo 4 de octubre se elegirán a los alcaldes y gobernadores para el periodo 2027-2030. Antes de entrar a esta nueva “fase”, vale la pena revisar los números que nos dejan las administraciones salientes, sobre todo, cuando de inversión pública se trata.
En esta oportunidad, Gestión se concentró en las 43 municipalidades (incluye la Municipalidad Metropolitana de Lima) que conforman a la provincia de Lima.
Tendencia de los últimos años
La velocidad con la que se ejecutan los recursos -que no necesariamente es sinónimo de calidad en todos los casos- crece conforme avanza la gestión. Usualmente los nuevos alcaldes, y sus equipos técnicos, tienen una curva de aprendizaje de al menos un año. Posteriormente, tras aprender cómo invertir, la ejecución sube, aunque nunca es del 100%. Para el último tramo municipal, la inversión es mayor, sobre todo en los últimos meses.
En el 2023, por ejemplo, cuando iniciaron las administraciones actuales en Lima, se les asignó S/ 1,327.9 millones, pero lograron una inversión de solo 54.9%. Al siguiente año, en 2024, el monto fue S/ 2,310.9 millones y se devengó el 73.7%. Y, en 2025, el presupuesto para proyectos de las 43 municipalidades subió a S/ 2,928.4 millones, de los cuales se ejecutó el 77.8%
Para este año, este grupo cuenta con S/ 2,670.4 millones para proyectos. Al 25 de septiembre, ya avanzaron con el 55.4% de este monto, es decir, en menos de cuatro meses tendrán el reto de invertir S/ 1,190.7 millones.
Distritos que más y menos han invertido
Por un lado, hay 20 municipalidades que han ejecutado al menos del 50% de su presupuesto asignado para obras. Aquí se destacan dos.
Una es Santiago de Surco: de los S/ 34.7 millones que tenía para proyectos, a la fecha ya devengó el 86.1%. La otro es Chorrillos: de los S/ 25 millones que tenía para el mismo fin, ya invirtió el 72.7%.
|Top 10 municipalidades de Lima con mayor avance, 2026
|Municipalidad
|PIM* (S/)
|Avance (%)
|SANTIAGO DE SURCO
|34,682,692
|86.1
|CHORRILLOS
|25,010,874
|72.7
|SANTA ROSA
|10,460,904
|SANTA ANITA
|28,035,954
|SAN JUAN DE MIRAFLORES
|48,089,019
|LURÍN
|34,418,842
|62.1
|VILLA EL SALVADOR
|88,423,598
|JESÚS MARÍA
|5,830,381
|60.6
|MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
|1,376,754,206
|60.5
|VILLA MARIA DEL TRIUNFO
|46,822,744
|60.1
|(*) Presupuesto Institucional Modificado
|Fuente: Transparencia Económica, al 25.09.2026
Por otro lado, hay 23 que han devengado por debajo del 50% de sus recursos, donde lamentablemente dos quedaron el final de la tabla.
Una es Santa María del Mar: de los S/ 3.1 millones que tenía para proyectos, devengó 5.7% a menos de cuatro meses de culminar el año. La otra es Breña: de los S/ 3 millones que tenía para el mismo fin, ya invirtió el 9%.
|Top 10 municipalidades de Lima con menor avance, 2026
|Municipalidad
|PIM* (S/)
|Avance (%)
|SANTA MARíIA DEL MAR
|3,129,469
|BREÑA
|3,016,807
|9
|SAN BARTOLO
|2,419,995
|12.1
|SURQUILLO
|17,093,639
|17.5
|SAN LUIS
|3,168,760
|21.8
|BARRANCO
|3,587,877
|24.6
|LINCE
|4,024,206
|27.1
|MIRAFLORES
|31,219,351
|PUCUSANA
|5,176,490
|33.5
|SAN BORJA
|10,937,550
|36.7
|(*) Presupuesto Institucional Modificado
|Fuente: Transparencia Económica, al 25.09.2026
Lima Metropolitana
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tiene S/ 1,376.8 millones para sus proyectos en 2026. A solo días de empezar el último trimestre, ya invirtió el 60.5%. Es decir, aún le resta medio millón de soles.
El proyecto en manos de la MML que más recursos ha recibido este año es la ampliación del servicio de movilidad urbana en la prolongación Vía Expresa Paseo de la República tramo Av. República de Panamá - Panamericana Sur en los distritos de Barranco, Santiago de Surco y San Juan de Miraflores. De los S/ 164.2 millones asignados, solo se ha ejecutado el 8.2%.
El segundo proyecto con recursos importantes es el de reparación de pistas y veredas en vías urbanas de Lima Norte en Independencia: de S/ 140.4 millones, se invirtió 66.4%.
Y el tercer proyecto con más de S/ 100 millones asignados de la MML es también de reparación de pistas y veredas en vías urbanas de Lima Este y Centro en San Juan de Lurigancho: de S/ 100.8 millones, se devengó 94.9%.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.