El próximo 4 de octubre se elegirán a los alcaldes y gobernadores para el periodo 2027-2030. (Foto: MTC)
El próximo 4 de octubre se elegirán a los alcaldes y gobernadores para el periodo 2027-2030. (Foto: MTC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

Las actuales gestiones distritales, provinciales y regionales están en su recta final: el próximo 4 de octubre se elegirán a los alcaldes y gobernadores para el periodo 2027-2030. Antes de entrar a esta nueva “fase”, vale la pena revisar los números que nos dejan las administraciones salientes, sobre todo, cuando de inversión pública se trata.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.