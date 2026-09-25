Negocios en playas: Permisos y normativa a tener en cuenta antes de invertir. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Daniel Seclen Parraguez
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La instalación y operación de negocios en zonas de playa exige una serie de permisos y evaluaciones que van más allá de una licencia municipal de funcionamiento. En estos espacios, como por ejemplo la Costa Verde, donde se encuentran espacios diversos como áreas públicas, acantilados, franjas ribereñas y actividades comerciales, las competencias se distribuyen entre diversas entidades.

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