La minera Southern Perú (Grupo México) reportó que el proyecto de cobre Tía María, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa, registra un avance superior al 47%. Óscar Rodríguez, director de Ingeniería de Planta y Desarrollo de Nuevos Procesos de la compañía, señaló que la empresa ya ha ejecutado más de US$ 700 millones en el proyecto.

A dicho monto, se suman más de US$ 1,000 millones comprometidos para la adquisición de equipos, que se encuentran próximos a arribar al país, indicó durante su participación en Expomina 2026.

Con este avance, Southern Perú mantiene su objetivo de culminar la construcción del proyecto e iniciar la producción hacia fines de 2027. La operación tendrá una capacidad proyectada de 120,000 toneladas anuales de cátodos de cobre de alta pureza.

Producción de cobre de Tía María

Tía María es un proyecto que comprende la explotación a tajo abierto de los yacimientos La Tapada y Tía María. Según la información presentada por Southern Perú, La Tapada cuenta con reservas de 420 millones de toneladas, con una ley promedio de cobre de 0.43%; mientras que el depósito Tía María tiene 225 millones de toneladas de reservas y una ley promedio de 0.19%.

El proceso metalúrgico contempla las etapas de chancado, aglomeración y lixiviación en pilas dinámicas, para luego obtener cátodos mediante extracción por solventes y electrodeposición (SX/EW). La compañía prevé producir cátodos con una pureza de 99.999% de cobre.

Tía María apunta a producir 120,000 toneladas anuales de cátodos de cobre de alta pureza, con una pureza de 99.999%. (Foto: Andina).

En el componente hídrico, Southern Perú indicó que Tía María no utilizará agua de los ríos ni de las cuencas locales. El proyecto contará con una planta desalinizadora en el distrito de Mejía, desde donde el agua de mar será bombeada hacia el área de procesos ubicada en Cachendo, en la misma provincia de Islay.

En cuanto a la gestión laboral, la compañía señaló que desde 2024 viene priorizando la contratación de población del Valle de Tambo para las labores iniciales del proyecto. Según Rodríguez, el programa pasó de 100 a 300 trabajadores directos locales, mientras que otros 230 becarios y profesionales egresados de la zona fueron incorporados progresivamente a la empresa.