Proyecto minero Tía María otra vez correría el riesgo de quedar paralizado. Decisión dependerá del Consejo de Minería. | Foto: GEC.
Proyecto minero Tía María otra vez correría el riesgo de quedar paralizado. Decisión dependerá del Consejo de Minería. | Foto: GEC.
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Elías García Olano
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El proyecto cuprífero Tía María, en fase de ejecución, sigue enfrentando oposición en su zona de desarrollo, en la provincia de Islay (Arequipa). Las autoridades locales han acudido, una vez, más al Consejo de Minería objetando los procedimientos seguidos para dar “luz verde” a las obras de esa iniciativa, cuya inversión supera los US$ 1,800 millones.

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