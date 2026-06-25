Minería toma solo el 1.5% de agua que consume el país
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Redacción Gestión
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La minería peruana viene avanzando en un contexto de creciente exigencia ambiental y social, señaló Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura.

Durante su participación en el panel “Does The Mining Business Model Have to Change?” del World Mining Congress (WMC) 2026, Benavides destacó que la industria minera ha incorporado que permiten alcanzar altos niveles de recirculación en sus operaciones.

“La minería peruana puede recircular hasta 97% del agua en sus operaciones a tajo abierto”, afirmó, al subrayar que este tipo de avances refleja la evolución tecnológica y la búsqueda de mayor sostenibilidad en el sector.

Roque Benavides, presidente de Minas Buenaventura, participa en el World Mining Congress 2026
Roque Benavides, presidente de Minas Buenaventura, participa en el World Mining Congress 2026
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Integración con el entorno

El ejecutivo explicó que la gestión eficiente del recurso hídrico se ha convertido en un componente central del modelo de operación minera, especialmente en un país donde la disponibilidad de agua varía significativamente entre regiones y actividades productivas.

En esa línea, sostuvo que la minería moderna no solo debe enfocarse en la extracción de recursos, sino también en su integración con el entorno y otras actividades económicas, como la agricultura, mediante una gestión más coordinada del agua.

Benavides también enfatizó el potencial geológico del Perú y de la cordillera de los Andes, al señalar que aún existen amplias oportunidades para el descubrimiento de nuevos yacimientos, impulsados por el avance de la tecnología y la exploración minera.

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Inversión de largo plazo

Asimismo, resaltó la importancia de la inversión de largo plazo en el sector, tomando como referencia la trayectoria de Buenaventura, empresa que este año cumple 73 años de operación en el Perú y 30 años de cotización en la Bolsa de Nueva York.

La mina San Gabriel de la Compañía de Buenaventura se ubica en Moquegua.
La mina San Gabriel de la Compañía de Buenaventura se ubica en Moquegua.

Durante su intervención, subrayó además el aporte de la compañía al empleo y al desarrollo regional, con presencia en múltiples regiones del país, en línea con una actividad minera que contribuye a la descentralización económica.

El World Mining Congress 2026 continúa reuniendo en Lima a líderes globales del sector para debatir los principales desafíos de la industria, en un contexto marcado por la transición energética, la demanda de minerales críticos y la necesidad de modelos de negocio más sostenibles.

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