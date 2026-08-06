MTPE. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) designó hoy a Hilda Sandoval Cornejo en el cargo de viceministra de Trabajo y a Juan Carlos Paz Cárdenas como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral.

Los nombramientos fueron oficializados mediante la y , respectivamente. Ambos dispositivos publicados en el boletín Normas Legales.

Previamente, se dio por concluida la designación de Carlos Alfonso Monja Manosalva al cargo de viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Las resoluciones supremas fueron suscritas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore.

Trayectoria de Hilda Sandoval

Hilda Sandoval Cornejo es contadora pública con una sólida trayectoria en la administración pública, especialmente en los sectores de vivienda, finanzas y gestión empresarial del Estado.

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Asimismo, se desempeñó como viceministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento entre 2012 y 2014, donde participó en la formulación y supervisión de políticas de vivienda, construcción y saneamiento.

Posteriormente ocupó la Gerencia General de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y ejerció funciones como asesora y presidenta del Grupo de Igualdad de Género de dicha entidad. Asimismo, fue gerente general del Banco de Materiales (Banmat) y directora ejecutiva del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

En noviembre del 2020 fue designada ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Manuel Merino, cargo que ejerció por un breve periodo.

Perfil de Juan Carlos Paz

Por su parte, Juan Carlos Paz Cárdenas es un oficial de la Marina Mercante y especialista en gestión portuaria, logística e infraestructura de transporte, con una amplia trayectoria en la administración pública peruana.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de alta dirección como gerente de Infraestructura Vial y Ferroviaria de Ositran, gerente general del Instituto Metropolitano Protransporte, gerente general del Congreso de la República, director general de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y asesor del despacho ministerial del MTC.

En abril del 2024 fue designado presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y ha sido consultor internacional para organismos como la Cepal y el BID, docente de posgrado y autor de publicaciones sobre transporte, puertos e hidrovías.

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