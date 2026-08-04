El Gobierno del Perú dio un nuevo paso en su agenda laboral. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) confirmó que el proceso para evaluar una eventual actualización de la remuneración mínima se desarrollará dentro del Consejo Nacional de Trabajo, así como reformas laborales.

Según el sector, el objetivo será alcanzar consensos que permitan mejorar los ingresos de los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de las empresas ni afectar la continuidad del empleo formal.

Hay que recordar que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, señaló durante su mensaje a la nación que se elevaría a S/ 1,300 la remuneración mínima. Ahora se precisa que apostarán por un diálogo tripartito.

MTPE fortalece el Consejo Nacional de Trabajo en medio de próxima evaluación de la RMV | Foto: Referencial

La cartera de Trabajo señaló que esta evaluación forma parte de una estrategia más amplia para recuperar el poder adquisitivo de las familias e impulsar reformas laborales orientadas a elevar la productividad, fomentar el crecimiento económico y promover la generación de empleo formal.

El ministro del MTPE, Juan Sheput, sostuvo que el fortalecimiento del Consejo Nacional de Trabajo constituye un paso clave para garantizar que las principales decisiones laborales del país se adopten sobre la base del diálogo social, el consenso y criterios técnicos. Añadió que la intención del Poder Ejecutivo es consolidar una institucionalidad laboral que permita construir políticas públicas sostenibles.

Asimismo, el MTPE reiteró que el Gobierno impulsará una agenda destinada a generar más empleo formal, reducir la informalidad y mejorar la productividad, precisando que estas reformas no contemplan recortes de derechos laborales.

Con la ratificación del secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo, Jorge Alberto Larrea De Rossi, el Ejecutivo busca reactivar este mecanismo de concertación como escenario para discutir las principales medidas laborales de la nueva gestión, entre ellas la revisión de la remuneración mínima y otros cambios normativos que serán debatidos entre el Estado, los trabajadores y el sector empresarial.