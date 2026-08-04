El factor responsable de este escenario es la suspensión de la primera temporada de pesca de anchoveta dispuesta por el Ministerio de la Producción (Produce), la misma que, aunque se concretó en junio, ya se venía evidenciando desde abril. ¿La causa? El Niño, que altera las temperaturas del mar y aleja el recurso.

¿Se trata de un escenario suficientemente fuerte como para modificar las perspectivas del PBI peruano en 2026?

Así se ha "movido" la pesca en el Perú hasta mayo de 2026.

Peligro según la intensidad de El Niño

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, trae a colación un estudio que elaboró Apoyo Consultoría por encargo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y al cual este diario tuvo acceso: “En un escenario moderado, el PBI pesquero directo caería alrededor de 17% en 2026 respecto de 2025″, subraya.

Agrega que dicha industria representó cerca del 1.3% del PBI nacional en 2025, por lo que esta contracción podría restar alrededor de 0.2 puntos porcentuales al crecimiento económico de 2026.

“Sin embargo, el efecto económico es más amplio que el impacto directo registrado en las cuentas nacionales. El estudio estima que, al considerar también proveedores, servicios asociados y consumo de los trabajadores, la contribución total de la industria pesquera bajaría de 2.1% del PBI en 2025 a 1.5% en 2026 bajo un escenario moderado. Es decir, se reduciría en 0.6 puntos porcentuales del PBI”, sostiene.

“Frente a 2025, un FEN extremo restaría cerca de 78,000 empleos en 2026 y 44,000 en 2027; solo en 2026, la pérdida superaría todo el empleo formal directo de la industria” , se puede leer en el informe completo.

Así se ha dinamizado el empleo en el sector pesca.

Por su parte, Víctor Ballena, coordinador del Observatorio de Comercio Exterior de la Facultad de Economía de la UPC, se concentra en el periodo de octubre a noviembre, aquel en el que más producción prolongada tiene el sector: “Siendo que el sector pesca a nivel anual representa menos del 1% del PBI, estamos hablando que el efecto puede significar 2o 3 puntos para los meses de octubre a diciembre del 2026″.

Es oportuno resaltar que la proyección total de crecimiento de la economía para este año, de acuerdo con el reporte de inflación de junio que presentó Julio Velarde, pasó de 3.2% a 3.4%. El representante del ente emisor precisó, no obstante, que se debe a una mejor perspectiva de los sectores no primarios y a un mayor dinamismo del gasto privado.

¿Segunda temporada en riesgo?

Zacnich indica que el panorama se volvería extremo si es que la segunda temporada de pesca de anchoveta comienza tarde y resulta acotada: “El PBI pesquero directo podría contraerse alrededor de 34% con respecto a 2025. En términos del crecimiento nacional, ello representaría una pérdida aproximada de 0.4 a 0.5 puntos porcentuales en 2026″.

Visto desde el impacto económico total, la contribución de la pesca descendería de 2.1% a aproximadamente 1% del PBI, una reducción equivalente a 1.1 puntos porcentuales del PBI. Bajo esas condiciones, la captura anual de anchoveta podría caer alrededor de 62% frente a 2025.

Incluso hace una acotación: “Tomando como referencia las estimaciones del estudio, la situación comenzaría a alterar de manera relevante las proyecciones macroeconómicas cuando la caída anual del PBI pesquero directo se acerque o supere el 15% o 20%, porque desde ese punto el efecto sobre el crecimiento nacional sería del orden de 0.2 puntos porcentuales o más” .

Coincide Ballena: “Está segunda temporada es la más preocupante, puede romperse el ciclo de mayor producción del sector y, a esto, sumarse al periodo de sequía del sector de diciembre a marzo, lo que podría traer consecuencias al sector de comercio minorista y al exportador. [...] Si se prolonga el problema del sector hasta mayo del próximo año, se puede romper la mayor recuperación del sector, y afectar más de 1.5% del PBI”.

Agrega el vocero de ComexPerú, en esa línea, una posibilidad: “De materializarse una caída cercana al 34%, ya no estaríamos ante un impacto sectorial marginal, sino ante un choque capaz de reducir entre 0.4 y 0.5 puntos porcentuales la proyección de crecimiento del país“.

¿Cuáles con las novedades sobre la anchoveta peruana? (Foto: Andina)

Mitigación de la crisis

El representante de ComexPerú insiste en que el impacto del Fenómeno El Niño es inevitable, pero no su amortiguación.

“Seguramente sí [se puede amortiguar], a través de un monitoreo permanente y flexible de las condiciones del mar, identificar ventanas de pesca; así como revisar el potencial del sur del país, en tanto las altas temperaturas del mar no lleguen hasta esas zonas. Adicionalmente a ello, ya se debería estar planificando herramientas de financiamiento para las empresas del sector, a fin de sostener operaciones y empleos”, dice.

Así lo resaltó también la SNP en un reciente comunicado oficial que retrató su posición favorable frente a la intención del Poder Ejecutivo: presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley para solicitar la delegación de facultades legislativas e impulsar reformas orientadas a reconstruir el Estado.

Enfatizó, así, que los efectos de El Niño “amenazan con agravar la desaceleración económica y poner en riesgo miles de puestos de trabajo en sectores estratégicos como la pesca y la agricultura”. “Por cada S/ 100 producidos por la actividad [pesquera] se generan aproximadamente S/ 80 adicionales en otros sectores de la economía, dinamizando proveedores, transporte, comercio y consumo”, concluyó.