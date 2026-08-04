La suspensión de la temporada de anchoveta abrió un interrogante de alcance nacional: ¿cuánto le costará al Perú este golpe en términos de crecimiento económico? (Foto: Andina)
La suspensión de la temporada de anchoveta abrió un interrogante de alcance nacional: ¿cuánto le costará al Perú este golpe en términos de crecimiento económico? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compartió recientemente que, en mayo, el empleo en la pesca tuvo una caída de 3.6%; es decir, de 20,000 puestos en total. La cifra se vuelve más preocupante si se observa al costado de otra: la producción del sector registró una reducción de 73.1% en el mismo mes.

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