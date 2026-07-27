En su última entrevista como titular Produce, César Quispe, reveló que dejarán un dispositivo legal preparado para que la próxima administración adecue la normativa actual a la recurrencia de los FEN, que ya no son cada 10 o 15 años como antes.

De igual manera, detalló qué ha dejado ordenado a los viceministerios y otras dependencias del ministerio para apoyar a otros sectores que también padecerán el FEN, como el textil.

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Resolución ministerial contra el FEN

Quispe dijo que, ante un fenómeno natural que se prevé cada vez más fuerte, sabe que ninguna decisión política podrá frenar el daño que el FEN cause a la pesca nacional, sobre todo de anchoveta.

Sin embargo, precisó que ello no significa que no haya nada por mejorar desde la administración del Produce, tanto para explorar el mar como autorizar el inicio de temporadas con cuotas fijas en estos contextos climatológicos.

En ese sentido el ministro explicó que está dejando “al 99% una Resolución Ministerial (RM) que permitirá tener una administración adaptativa bajo situaciones del FEN”.

En mayor detalle la RM plantearía una especie de protocolo de respuesta para reducir el daño del FEN al sector pesquero. ¿Cómo? Según Quispe, flexibilizando los plazos y tiempos de las decisiones que el Produce toma y las empresas pesqueras aguardan año a año.

César Quispe, ministro de la Producción, en entrevista con Diario Gestión. Foto: Ernesto Quilcate (@photo.gec).

“Hoy las investigaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) tienen periodos establecidos en el calendario. Lo que buscamos con la RM es que, al anticiparse un FEN, que arranquen no por las fechas, si no siguiendo las proyecciones de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN)”, refirió.

Así, el Produce buscaría tomar “decisiones oportunas”, apreciación que tomó fuerza entre el sector pesquero durante 2023, cuando también el rubro padeció el FEN.

De cara al próximo Gabinete, Quispe también sostuvo que el Produce aguarda la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para, precisamente, dotar de mayores recursos al Imarpe. “Son más de S/ 15 millones para que investiguen la situación de la pota, anchoveta y otras especies durante el segundo semestre”, apuntó.

El ministro indicó que una lógica similar se aplicó, bajo el modelo de “gestión de riesgos”, para actualizar su normativa y que el Produce tome decisiones en materia de apertura de temporadas por días calendario y ya no en hábiles, lo que alargaba los plazos.

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Un golpe certero, ¿pero que puede reducirse?

A pesar de no contar con la RM, que quedará a evaluación del próximo titular del Produce, Quispe también aseguró que aplicaron una estrategia similar para autorizar la apertura de la primera temporada de pesca de anchoveta, lo que permitió captura el 25% de la cuota total, previo a su suspensión actual por la arremetida del FEN.

Hasta junio, la proyección que tenía el Produce era de una caída del 23% para el sector pesquero, juntando sus ramas de Consumo Humano Directo (CHD) e Indirecto (CHI), a consecuencia del fenómeno. Sin embargo, con los últimos reportes del ENFEN, Quispe reconoció que han actualizado sus datos, basados en tres escenarios.

“CHI (donde lidera las capturas la anchoveta) optimistamente caería un 47%. En perspectiva moderada sería un 55% y en pesimista hasta 66%. Si lo promediamos con CHD, que tendrá un retroceso menor, el sector pesquero general caería 16% en el mejor caso y, en el peor, hasta 35%”, dimensionó.

Pero para que se cumplan esos pronósticos, que irán variando por el avance del FEN, Produce maneja dos supuestos: que se logra abrir una segunda temporada de pesca de anchoveta y que otros recursos compensan la caída del líder en CHI. Ambos, hoy muy complejos de alcanzar.

La suspensión de la pesca de anchoveta en la zona Norte-Centro busca proteger el recurso ante la persistencia de condiciones cálidas en el mar peruano. Foto: Produce.

En el primer caso, la razón es sencilla: ni siquiera se ha logrado reactivar la primera temporada de pesca, debido al FEN. “Hay mucha incertidumbre hoy para que pueda haber una segunda temporada en el 2026. Incluso nada indica que la primera temporada del 2027 se pueda desarrollar con normalidad. Es probable también que esté afectada”, lamentó Quispe.

En el caso de los recursos que podrían verse beneficiados por las altas temperaturas que trae el FEN, el ministro nombró al atún, perico, langostino, la lisa o las conchas de abanico. La pota, otro recurso estrella del Perú, también podría traer novedades.

“Es variable y de rápido crecimiento. Ya se autorizó y se agotó la cuota asignada. El Imarpe ya tiene el encargo de evaluar si, de la población disponible, se puede extraer más. Toca esperar, pero el Produce nuevo podría autorizar una cuota adicional si el Imarpe reporta mayor disponibilidad”, adelantó.

Apoyo a textileros y financiamiento potenciado a mypes

Fuera de la pesca, otro sector que se verá afectado por el FEN y cuya atención compete al Produce, es el textil. Frente a ello, Quispe también comentó que existe una estrategia.

Su gestión dejaría listo el diseño de un programa de ferias comerciales y outlets para facilitar la comercialización del stock acumulado por las empresas textiles afectadas por las altas temperaturas y contribuir a la recuperación de su liquidez.

Las temperaturas inusualmente cálidas aceleran cambios en el diseño, la producción y la gestión de inventarios de una industria acostumbrada a planificar con meses de anticipación. Foto: Andina.

“Hemos encargado que apunten a ferias en el interior del país, en zonas frías, para implementar una especie de outlet. Quedará para la siguiente gestión, ojalá lo puedan abordar. Lo hicimos en el 2024 y 2025″, recordó.

Desde ProInnóvate, programa clave para apoyar la innovación de las mypes, Quispe puntualizó que el próximo Produce recibirá US$ 120 millones en fondos no reembolsables, listos para entregar, buscando elevar su productividad.

“Otro hito listo para iniciar su etapa de implementación es la ventanilla única, que abarcará los trámites municipales y los permisos ministeriales en un solo lugar”, agregó.