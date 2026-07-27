Hasta junio, la proyección que tenía el Produce era de una caída del 23% para el sector pesquero, a consecuencia del fenómeno. Sin embargo, con los últimos reportes del ENFEN, Quispe reconoció que han actualizado sus datos, basados en tres escenarios.Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Hasta junio, la proyección que tenía el Produce era de una caída del 23% para el sector pesquero, a consecuencia del fenómeno. Sin embargo, con los últimos reportes del ENFEN, Quispe reconoció que han actualizado sus datos, basados en tres escenarios.Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El Perú entero tiene claro que la primera prueba de fuego de Keiko Fujimori tiene nombre: el fenómeno de El Niño (FEN). En este contexto, la pesca ya siente el golpe y en el Ministerio de la Producción (Produce) son conscientes de que el impacto no dará tregua ante el cambio de Gobierno.

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