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Los peruanos regresarán nuevamente a las urnas. En esta oporturnidad será para elegir a las autoridades regionales y municipales 2026. Queda poco tiempo para que los ciudadanos evaluen a quiénes concederán en esta oprtunidad su apoyo.
Se tiene previsto el cambio de 13,148 autoridades tanto a nivel regional como municipal.
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán adelante el domingo 4 de octubre, según lo corrobora el Decreto Supremo N° 001-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
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En el primer caso, se elegirán gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales de departamentos de toda la república y de la Provincia Constitucional del Callao.
Además, se elegirán a alcaldes y regidores de los concejos provinciales y distritales de toda la república, en el caso de los comicios municipales.
- 25 gobernadores.
- 25 vicegobernadores regionales.
- 364 consejeros regionales.
- 196 alcaldes provinciales.
- 1,696 alcaldes distritales.
- 1,724 regidores provinciales.
- 9,118 regidores distritales.
Cifras y datos de las elecciones regionales y municipales
La ONPE precisó que para estas elecciones están llamados a sufragar más de 26 millones 314,000 ciudadanos, quienes forman parte del padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones y remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Se instalarán más de 10,000 locales de votación en más de un millar de distritos y 2,000 centros poblados.
Además, se instalarán 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) en todo el país, cuya misión es organizar y ejecutar la jornada electoral en sus respectivas circunscripciones.
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