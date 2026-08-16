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Los peruanos regresarán nuevamente a las urnas. En esta oporturnidad será para elegir a las autoridades regionales y municipales 2026. Queda poco tiempo para que los ciudadanos evaluen a quiénes concederán en esta oprtunidad su apoyo.

Se tiene previsto el cambio de 13,148 autoridades tanto a nivel regional como municipal.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán adelante el domingo 4 de octubre, según lo corrobora el Decreto Supremo N° 001-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

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En el primer caso, se elegirán gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales de departamentos de toda la república y de la Provincia Constitucional del Callao.

Además, se elegirán a alcaldes y regidores de los concejos provinciales y distritales de toda la república, en el caso de los comicios municipales.

- 25 gobernadores.

- 25 vicegobernadores regionales.

- 364 consejeros regionales.

- 196 alcaldes provinciales.

- 1,696 alcaldes distritales.

- 1,724 regidores provinciales.

- 9,118 regidores distritales.

Cifras y datos de las elecciones regionales y municipales

La ONPE precisó que para estas elecciones están llamados a sufragar más de 26 millones 314,000 ciudadanos, quienes forman parte del padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones y remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Se instalarán más de 10,000 locales de votación en más de un millar de distritos y 2,000 centros poblados.

Además, se instalarán 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) en todo el país, cuya misión es organizar y ejecutar la jornada electoral en sus respectivas circunscripciones.

Según el sorteo público del 10 de junio de 2026, el bloque de partidos políticos irá en la parte superior de la cédula de sufragio. Foto: Andina



