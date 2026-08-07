El Jurado Electoral Especial (JEE) de Cajamarca declaró fundada una tacha contra Joaquín Ramírez, candidato al Gobierno Regional de Cajamarca por Cajamarca Renace, y dejó sin efecto su postulación en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (ERM2026).

La decisión se sustenta en que el candidato al gobierno regional omitió consignar en su hoja de vida una sentencia condenatoria firme por un delito doloso, registrada en 2011.

Según el organismo electoral, Ramírez marcó la opción “No tengo” en el apartado de su hoja de vida destinado a declarar este tipo de condenas. Para el JEE, dicha omisión constituye un incumplimiento de la obligación de informar los antecedentes judiciales exigidos a los candidatos.

La explicación de Ramírez

En otro apartado de su hoja de vida, el candidato sí hizo referencia a un proceso judicial ocurrido en Lima hace más de 20 años. Sin embargo, indicó que no contaba con “sustento físico” sobre el caso.

El JEE consideró que esta explicación no era suficiente, debido a que Ramírez no precisó datos como el número del expediente, el delito por el que fue sentenciado ni la resolución correspondiente.

El organismo electoral también descartó que el tiempo transcurrido desde la sentencia o una eventual rehabilitación permitieran omitir su declaración en la hoja de vida presentada para las ERM2026.

Joaquín Ramírez fue congresista de Fuerza Popular entre 2011 y 2016 y posteriormente alcalde provincial de Cajamarca. Foto: GEC.

En su resolución, el JEE sostuvo que la obligación de consignar esta información tiene como finalidad que los electores puedan conocer los antecedentes de quienes buscan ocupar cargos de elección popular.

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Trayectoria e investigaciones

Ramírez fue congresista de Fuerza Popular entre 2011 y 2016 y posteriormente se desempeñó como alcalde provincial de Cajamarca.

El ahora excluido candidato también fue investigado por el delito de tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, el caso derivó posteriormente en una acusación por lavado de activos, relacionada con el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Keiko Fujimori en 2016.