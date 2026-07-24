Este viernes 24 de julio se realizará el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
En este sorteo, el cual tendrá ámbito a nivel nacional, se designarán a más de 817 mil ciudadanos que ejercerán este rol durante la jornada electoral, programada para el 4 de octubre.
Los miembros de mesa tendrán a su cargo la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio, contribuyendo a que la jornada se desarrolle de manera ordenada.
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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo con la participación de 83 organizaciones políticas.
En estos comicios se elegirá a un total de 13,148 autoridades subnacionales en total:
- 25 gobernadores
- 25 vicegobernadores regionales
- 364 consejeros regionales
- 196 alcaldes provinciales
- 1696 alcaldes distritales
- 1724 regidores provinciales
- 9118 regidores distritales