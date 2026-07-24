El viernes 24 será el sorteo de miembros de mesa para Elecciones Regionales y Municipales. (Foto: Consulado General del Perú en Buenos Aires).
El viernes 24 será el sorteo de miembros de mesa para Elecciones Regionales y Municipales. (Foto: Consulado General del Perú en Buenos Aires).
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Redacción Gestión
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, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

, programada para el 4 de octubre.

, contribuyendo a que la jornada se desarrolle de manera ordenada.

LEA TAMBIÉN: Elecciones Regionales y Municipales ya tienen cédulas de sufragio: ¿qué modelos se usarán?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo con la participación de 83 organizaciones políticas.

:

  • 25 gobernadores
  • 25 vicegobernadores regionales
  • 364 consejeros regionales
  • 196 alcaldes provinciales
  • 1696 alcaldes distritales
  • 1724 regidores provinciales
  • 9118 regidores distritales
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Los miembros de mesa tendrán a su cargo la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio en los comicios. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)
Los miembros de mesa tendrán a su cargo la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio en los comicios. (Fotos: Lenin Tadeo/@photo.gec)

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