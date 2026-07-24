Este viernes 24 de julio se realizará el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En este sorteo, el cual tendrá ámbito a nivel nacional, se designarán a más de 817 mil ciudadanos que ejercerán este rol durante la jornada electoral, programada para el 4 de octubre.

Los miembros de mesa tendrán a su cargo la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio, contribuyendo a que la jornada se desarrolle de manera ordenada.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo con la participación de 83 organizaciones políticas.

En estos comicios se elegirá a un total de 13,148 autoridades subnacionales en total:

25 gobernadores

25 vicegobernadores regionales

364 consejeros regionales

196 alcaldes provinciales

1696 alcaldes distritales

1724 regidores provinciales

9118 regidores distritales

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