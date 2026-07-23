Los gobiernos regionales y locales tienen plazo hasta el 31 de julio para iniciar el proceso de transferencia de gestión, informó la Contraloría General de la República. La medida busca asegurar una transición ordenada entre las autoridades salientes y las que asumirán funciones tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Como parte de este procedimiento, los titulares salientes deberán conformar e instalar, mediante acta, el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS), encargado de organizar y preparar la información que será entregada a las nuevas autoridades . Este equipo deberá estar integrado, como mínimo, por tres funcionarios o servidores públicos bajo cualquier régimen laboral o contractual.

Asimismo, las autoridades deberán solicitar a la Contraloría la generación del proceso de Transferencia de Gestión y gestionar el acceso al aplicativo Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión (RC-TG), plataforma mediante la cual se registrará la información y se habilitarán los accesos para los integrantes del ETTS y los operadores que participarán en el proceso.

En dicho sistema deberán incorporarse el Informe de Transferencia de Gestión, los Informes de Rendición de Cuentas de Titulares y los demás documentos previstos en la normativa vigente, dentro de los plazos establecidos en la norma vigente.

La Contraloría señaló que este proceso permitirá transparentar la situación de cada entidad, facilitar la continuidad de la gestión y de los servicios públicos, fortalecer la administración de los recursos públicos y promover una transición ordenada entre las autoridades salientes y entrantes.

Además, informó que pondrá a disposición de las entidades la directiva, sus anexos y modelos de informes a través de su portal institucional, así como capacitaciones y asistencia técnica para facilitar el cumplimiento de la normativa.