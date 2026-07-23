Contraloría insta a gobiernos regionales y locales a iniciar transferencia antes del 31 de julio. Foto: Andina.
Contraloría insta a gobiernos regionales y locales a iniciar transferencia antes del 31 de julio. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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Los gobiernos regionales y locales tienen plazo hasta el 31 de julio para iniciar el proceso de transferencia de gestión, . La medida busca asegurar una transición ordenada entre las autoridades salientes y las que asumirán funciones tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Como parte de este procedimiento, los titulares salientes deberán conformar e instalar, mediante acta, el Equipo de Transferencia del Titular Saliente (ETTS), encargado de organizar y preparar la información que será entregada a las nuevas autoridades. Este equipo deberá estar integrado, como mínimo, por tres funcionarios o servidores públicos bajo cualquier régimen laboral o contractual.

Asimismo, las autoridades deberán solicitar a la Contraloría la generación del proceso de Transferencia de Gestión y gestionar el acceso al aplicativo Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión (RC-TG), plataforma mediante la cual se registrará la información y se habilitarán los accesos para los integrantes del ETTS y los operadores que participarán en el proceso.

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En dicho sistema deberán incorporarse el Informe de Transferencia de Gestión, los Informes de Rendición de Cuentas de Titulares y los demás documentos previstos en la normativa vigente, dentro de los plazos establecidos en la norma vigente.

facilitar la continuidad de la gestión y de los servicios públicos, fortalecer la administración de los recursos públicos y promover una transición ordenada entre las autoridades salientes y entrantes.

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Además, informó que pondrá a disposición de las entidades la directiva, sus anexos y modelos de informes a través de su portal institucional, así como capacitaciones y asistencia técnica para facilitar el cumplimiento de la normativa.

Contraloría insta a gobiernos regionales y locales a iniciar transferencia antes del 31 de julio. Foto: Contraloría General de la República.
Contraloría insta a gobiernos regionales y locales a iniciar transferencia antes del 31 de julio. Foto: Contraloría General de la República.

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