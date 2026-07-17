Penal Ancón I. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La Contraloría General evidenció que en el establecimiento penitenciario Ancón I, los equipos tecnológicos destinados al control de ingreso de personas y paquetes se encuentran inoperativos, el sistema de videovigilancia presenta fallas y siete faros de iluminación tipo “Busca personas” instalados en los torreones de vigilancia no funcionan, lo que genera riesgos de seguridad en este penal de máxima seguridad que alberga a los reclusos más peligrosos del país.

En el Informe de Visita de Control N° 006-2026-OCI/0316-SVC, cuyo periodo de evaluación comprendió del 22 al 26 de junio de 2026, se señala que en una visita de inspección a dicho penal -administrado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)-

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También se observó que uno de los monitores de rayos X destinado al control de paquetes pequeños presenta fallas en la reproducción de imágenes, lo que limita su plena operatividad.

Esta situación genera el riesgo de que puedan ingresar al penal objetos, sustancias o materiales prohibidos sin ser detectados oportunamente.

Además, impide la conservación de evidencia audiovisual necesaria para las investigaciones administrativas o penales.

Fallas en los monitores de videovigilancia. (Foto: Difusión)
Fallas en los monitores de videovigilancia. (Foto: Difusión)

El equipo de control de la Contraloría tomó conocimiento que, en junio pasado la dirección del establecimiento penitenciario informó a la Oficina Regional de Lima del INPE el estado situacional del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) destacando problemas como la inoperatividad del sistema de reconocimiento facial, 07 cámaras con imposibilidad de conexión con la fuente de video, insuficiente capacidad de almacenamiento para las grabaciones, entre otros.

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En el informe de control también se advirtió que de los ocho equipos denominados “Busca personas” instalados en la parte superior de los torreones de vigilancia, solo funciona uno, lo que disminuye significativamente la capacidad de vigilancia y reacción del personal penitenciario frente a posibles fugas, ingresos no autorizados o cualquier incidente que se produzca durante el servicio nocturno.

Asimismo, durante el recorrido por el área de pasarela del techo del penal se observó, desde la parte exterior de los pabellones, ventanas metálicas con mallas y barras con un avanzado estado de oxidación y corrosión, lo que podría ser aprovechado por los internos para forzar su rompimiento. Además, dicha área no cuenta con cámaras de videovigilancia a lo largo del tramo.

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Esta situación incrementa el riesgo de manipulación o debilitamiento de las estructuras metálicas de los pabellones y limita la detección oportuna de actividades no autorizadas, afectando la seguridad perimetral y la capacidad de respuesta del personal de vigilancia.

Los resultados del informe de control fueron comunicados al presidente del INPE para que se adopten las acciones correctivas correspondientes a fin de resguardar la seguridad del penal de máxima seguridad.

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