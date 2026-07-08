La Contraloría de la República modificó la directiva de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión tras los procesos electorales de este 2026.

Los ajustes permiten adecuar el marco normativo a los cambios de autoridades, además de precisar procedimientos, plazos y responsabilidades de los actores que intervienen en la rendición de cuentas y la transferencia de gestión en más de 3,200 organismos de los tres niveles de gobierno.

Entre los cambios principales, encontramos:

Adecuación de los plazos para los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión, diferenciando casos de titulares con periodo de gestión definido y no definido.

Disposiciones específicas para las transferencias que se realizarán con motivo de las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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De esa manera, la norma regula la estructuración del Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE), mediante un nuevo anexo para formalizar su designación.

La Contraloría desarrollará capacitaciones y asistencia técnica para la aplicación correcta de la directiva aprobada. Foto: difusión

Se fijan también obligaciones que deberán asumir los que ejerzan temporalmente las funciones de titular cuando haya imposibilidad material de hacerlo por mandato constitucional o legal.

También se incorporó el registro de la evidencia de la publicación de los informes de rendición de cuentas y transferencia de gestión en favor de la transparencia.

Dichas modificaciones se aplicarán a los procesos de rendición de cuentas y transferencias de gestión en curso.

Por último, la Contraloría capacitará a funcionarios y servidores de los tres niveles de gobierno y dará asistencia técnica para facilitar la correcta aplicación de la directiva.