Según la Contraloría, la modificación de directiva incorpora mejoras para facilitar una transición ordenada de autoridades en más de 3,200 entidades públicas. Foto: Contraloría
Según la Contraloría, la modificación de directiva incorpora mejoras para facilitar una transición ordenada de autoridades en más de 3,200 entidades públicas. Foto: Contraloría
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Redacción Gestión
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La Contraloría de la República modificó la directiva de Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión

Los ajustes permiten adecuar el marco normativo a los cambios de autoridades, además de precisar procedimientos, plazos y responsabilidades de los actores que intervienen en la rendición de cuentas

Entre los cambios principales, encontramos:

  • Adecuación de los plazos para los procesos de rendición de cuentas y transferencia de gestión, diferenciando casos de titulares con periodo de gestión definido y no definido.
  • Disposiciones específicas para las transferencias que se realizarán con motivo de las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
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De esa manera, la norma regula la estructuración del Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE), mediante un nuevo anexo para formalizar su designación.

La Contraloría desarrollará capacitaciones y asistencia técnica para la aplicación correcta de la directiva aprobada. Foto: difusión
La Contraloría desarrollará capacitaciones y asistencia técnica para la aplicación correcta de la directiva aprobada. Foto: difusión

Se fijan también obligaciones que deberán asumir los que ejerzan temporalmente las funciones de titular cuando haya imposibilidad material de hacerlo por mandato constitucional o legal.

También se incorporó el registro de la evidencia de la publicación de los informes de rendición de cuentas y transferencia de gestión en favor de la transparencia.

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Dichas modificaciones se aplicarán a los procesos de rendición de cuentas y transferencias de gestión en curso.

Por último, la Contraloría capacitará a funcionarios y servidores de los tres niveles de gobierno y dará asistencia técnica para facilitar la correcta aplicación de la directiva.

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