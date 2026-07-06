Contraloría inicia diligencia por viajes realizados por el presidente José Balcázar. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec
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Redacción Gestión
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a diferentes regiones del país por el presidente José Balcázar.

A través del Oficio 000104-2026-CG/OC0276, dirigido al secretario general de la Presidencia, se precisó que se dispuso

La entidad, además, solicitó

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Cabe precisar que esta intervención se encuentra sustentada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, las Normas Generales de Control Gubernamental y la directiva específica sobre servicios de recopilación de información.

Como se recuerda,

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Piden que próximo gobierno tenga un plan de austeridad

La congresista y senadora electa de Fuerza Popular, Patricia Juárez, pidió que el próximo gobierno implemente un plan de austeridad en todo el Estados con el objetivo de racionalizar el gasto público y el uso eficiente de los recursos.

Estas declaraciones fueron realizadas en referencia

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“Lo que debe primar en todo el Estado son medidas mínimas de austeridad. Los viajes pueden ser necesarios, pero tienen que generar algún beneficio concreto y no convertirse en un gasto sin resultados”, indicó en Canal N.

La entidad solicitó al Despacho Presidencial brinde todas las facilidades necesarias al equipo acreditado, con el fin de cumplir los objetivos del servicio de recopilación de información. Foto: Presidencia.
La entidad solicitó al Despacho Presidencial brinde todas las facilidades necesarias al equipo acreditado, con el fin de cumplir los objetivos del servicio de recopilación de información. Foto: Presidencia.

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