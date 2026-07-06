La Contraloría General de la República inició un servicio relacionado con la recopilación de información sobre los viajes realizados a diferentes regiones del país por el presidente José Balcázar.

A través del Oficio 000104-2026-CG/OC0276, dirigido al secretario general de la Presidencia, se precisó que se dispuso la conformación de un equipo encargado de reunir la información sobre dichos viajes presidenciales, en el marco de las actividades oficiales realizadas en distintas regiones del país.

La entidad, además, solicitó al Despacho Presidencial brinde todas las facilidades necesarias al equipo acreditado, con el fin de cumplir los objetivos del servicio de recopilación de información en los plazos y alcances previstos por la normativa de control.

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Cabe precisar que esta intervención se encuentra sustentada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, las Normas Generales de Control Gubernamental y la directiva específica sobre servicios de recopilación de información.

Como se recuerda, el dominical Cuarto Poder reveló que en solo cuatro meses de gestión los viajes de José María Balcázar dentro del territorio nacional le han costado al Despacho Presidencial y al Ejecutivo S/1 millón 124 mil, monto al que hay que sumar el combustible de las aeronaves, el despliegue del personal de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la logística gestionada en el Grupo Aéreo Nro. 8.

Piden que próximo gobierno tenga un plan de austeridad

La congresista y senadora electa de Fuerza Popular, Patricia Juárez, pidió que el próximo gobierno implemente un plan de austeridad en todo el Estados con el objetivo de racionalizar el gasto público y el uso eficiente de los recursos.

Estas declaraciones fueron realizadas en referencia al reportaje que reveló los múltiples viajes realizados por el presidente José Balcázar y su comitiva ministerial. Juárez precisó que, si bien el mandatario debe recorrer el país, estos viajes deben traducirse en resultados hacia la ciudadanía.

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“Lo que debe primar en todo el Estado son medidas mínimas de austeridad. Los viajes pueden ser necesarios, pero tienen que generar algún beneficio concreto y no convertirse en un gasto sin resultados”, indicó en Canal N.