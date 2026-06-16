El Poder Judicial dispuso reprogramar para el martes 30 de junio el inicio del juicio oral contra el presidente de la República, José María Balcázar, por presuntas irregularidades atribuidas a su labor como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, cargo que ejerció entre 2019 y 2020.

El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo adoptó la medida tras aceptar el pedido de la defensa legal del mandatario, que solicitó la reprogramación de la audiencia de instalación del juicio oral, prevista inicialmente para hoy martes 16 de junio, argumentando una imposibilidad por fuerza mayor o caso fortuito.

“(El presidente) tenía programadas actividades oficiales fuera del territorio nacional. Hemos adjuntado (…) la autorización aprobada por el Congreso de la República. (José María Balcázar) se encuentra en la ciudad de Roma”.

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Precisó que el Congreso de la República autorizó su salida del territorio nacional entre el 15 y el 19 de junio, con el objetivo de realizar una visita oficial al Estado de la ciudad del Vaticano para sostener una audiencia privada con el papa León XIV, además de una visita a París, Francia, en el marco de actividades vinculadas al ámbito comercial entre ambos países.

Proceso al presidente es por hechos durante su labor como Decano del CAL Lambayeque. (Foto: Andina)

¿De qué se acusa a Balcázar?

El caso contra José María Balcázar están relacionado con su gestión como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) durante el periodo 2019-2020.

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según la acusación del Ministerio Público, el mandatario habría ordenado que los pagos de los agremiados se depositaran directamente en dos cuentas personales que él mismo abrió en la Caja Municipal Trujillo.