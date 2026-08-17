El Gobierno de Keiko Fujimori tiene en agenda evaluar una reducción del número de ministerios en el Perú, aunque la discusión todavía se encuentra en una etapa preliminar.

Así lo señaló el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, quien confirmó que el tema forma parte de las conversaciones dentro del Poder Ejecutivo, pero aclaró que por el momento no se ha determinado cuántos ministerios podrían verse involucrados.

“Está en agenda. Está -muy preliminarmente- en discusiones”, sostuvo el titular del MEF en entrevista con RPP.

Consultado sobre cuáles serían las carteras que podrían desaparecer como estructuras independientes, Cuba evitó adelantar nombres debido al estado inicial de las conversaciones. Tampoco planteó una cifra sobre cuál debería ser el número final de ministerios.

Sin embargo, consideró que existen algunas carteras de menor tamaño cuyas funciones podrían ser asumidas por otros sectores.

Elmer Cuba abre la puerta a reducir ministerios: “Dos o tres podrían ser absorbidos” | Foto: Hugo Perez / Diario El Comercio.

“Quizá hay unos dos o tres ministerios muy pequeños que podrían ser absorbidos”, afirmó.

El titular del MEF precisó que una eventual reorganización no supondría la eliminación de las funciones que actualmente desempeñan esas entidades. Por el contrario, explicó que algunas de estas competencias anteriormente estuvieron bajo responsabilidad de otros ministerios. “La función no desaparece. La función siempre la ha tenido otro ministerio”, indicó.

Para el titular del MEF, la discusión debería centrarse en determinar qué estructura permite brindar mejores servicios desde el Estado: ¿mantener ministerios de menor tamaño o concentrar determinadas competencias en carteras más grandes y con mayores capacidades?

“La pregunta es cómo hacemos el mejor servicio: ¿con ministerios más chicos o ministerios más grandes, más poderosos o con mejores equipos? Pero, [reitero], el servicio mismo no está en discusión”, agregó.

“Quizá hay unos dos o tres ministerios muy pequeños que podrían ser absorbidos”, afirmó. (Imagen: Andina)

No es una medida urgente

Cuba también puso paños fríos sobre la posibilidad de que esta reorganización se produzca en el corto plazo. Según explicó, reducir el número de ministerios no constituye actualmente una de las prioridades inmediatas del Poder Ejecutivo.

El ministro indicó que existen otros asuntos que concentran la atención del Gobierno, entre ellos el presupuesto público, la situación de los combustibles y otros temas de coyuntura económica.

En ese sentido, precisó que la reducción de ministerios todavía “no está en la mesa” como una medida urgente y que cualquier definición será comunicada cuando las conversaciones dentro del Ejecutivo hayan avanzado.

Por ahora, la posibilidad queda abierta: el Gobierno analiza si determinadas funciones públicas pueden concentrarse en menos carteras, pero aún no existe una decisión sobre qué ministerios serían absorbidos ni sobre cuándo podría concretarse una eventual reorganización.