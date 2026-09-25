En este contexto, Gestión conoció que la solicitud del crédito suplementario estaría más cerca de lo previsto. El Gobierno ya tendría el proyecto de ley, que sería elevado al Congreso de la República. El dato que este diario pudo conseguir de fuentes allegadas al Poder Ejecutivo es que el monto sería de S/ 8,000 millones.

¿A qué temas se dirigiría? Solo hace unos días, el premier declaró ante Exitosa: “[...] desde el día, qué hemos visto: qué necesita nuestra Policía. Implementar, plata. Vamos a ver un crédito suplementario para comprar cosas porque nos han dejado sin un solo centavo, no hay plata”.

Además, más allá del tema que adelantó el premier, también se conoció que una parte, aunque bastante acotada, iría a enfrentar el fenómeno de El Niño.

Si bien un crédito suplementario podría generan presión en las cuentas públicas, lo cierto es que hoy el déficit fiscal del país está por debajo del “techo” establecido en las reglas fiscales (1.8% del Producto Bruto Interno). De hecho, a agosto de este año (acumulado últimos 12 meses), el déficit se ubicó en 1% del PBI. Igual quedará ver de dónde provendrá el financiamiento del mismo.

Cabe recordar que una vez que el Poder Ejecutivo tenga el proyecto de ley, deberá ser debatido y aprobado o no en el Congreso de la República. Vale decir que actualmente el Gobierno enfrenta otra “batalla” ante el Parlamento: intenta que el pedido de facultades legislativas delegadas sea aprobado, sobre todo, en dos frentes como El Niño y la lucha contra la inseguridad ciudadana.

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Un crédito anterior

Hay que mencionar que el último crédito suplementario aprobado tras recibir luz verde de la Comisión Permanente se dio a mediados de julio último, antes del cambio de Gobierno.

En ese momento, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, afirmó que dicho crédito por S/ 9,596 millones era una medida fiscalmente responsable: “Se traduce en más inversión para cerrar brechas, más obras, mayor seguridad y mejores servicios para la población”.

Dichos recursos, que aún deben avanzar en su ejecución, se pensaron para asegurar la continuidad de inversiones en transporte, agua y saneamiento, salud, educación, agricultura y atención frente a emergencias. Se financia principalmente con recursos públicos disponibles y provenientes de la recaudación. Solo el 13.1% correspondía a operaciones oficiales de crédito.