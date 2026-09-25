Fuentes allegadas al Poder Ejecutivo adelantaron el monto a este diario. (Foto: GEC)
Fuentes allegadas al Poder Ejecutivo adelantaron el monto a este diario. (Foto: GEC)
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Whitney Miñán
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El primer ministro, Luis Galarreta, ha mencionado en las últimas semanas, a diferentes medios, que irían tras un crédito suplementario en lo que resta del año. Este sería el primero del Gobierno de Keiko Fujimori de esta magnitud y, de aprobarse en el corto plazo, estaría bastante cerca del último que recibió luz verde durante la gestión anterior de José María Balcázar.

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