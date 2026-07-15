La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que aprueba un crédito suplementario por S/ 9,596 millones para el presente año.

La norma fue aprobada con el número de votos mínimos que se requería. Fueron 17 los legisladores que le dieron luz verde.

La medida buscar otorgar financiamiento a inversiones públicas orientadas “al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática”.

También se consideran “otras medidas”, entre las que están el pago progresivo de gratificaciones y CTS para los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), otorgar bonos extraordinarios a docentes, auxiliares y personal del servicio militar, pagar sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en el sector Educación e impulsar la reactivación económica de las MYPES mediante bonos del programa Impulso MYPERÚ.

La aprobación de esta propuesta se dio en un contexto de incertidumbre. Fue a mediados de junio cuando el Ejecutivo presentó el respectivo proyecto de ley y, semanas después, el 30 de junio, la Comisión de Presupuesto aprobó su dictamen con 28 votos a favor y solo uno en contra.

Con esto, quedaba listo para ser agendando y debatido en la Comisión Permanente. En primera instancia, esto se fijó para el jueves 9 de julio, pero fue sometido a un cuarto intermedio y reprogramado para el lunes 13 de julio.

Tampoco fue abordado entonces por desacuerdos entre la Comisión de Presupuesto, presidida por Alejandro Soto, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su nueva prórroga fue para este martes 14 de julio, cuando finalmente se aprobó.

“Dejo en claro que la Comisión de Presupuesto ha elaborado y consensuado el dictamen, los articulados pertinentes, pero en lo que respecta a los proyectos de inversión tenemos algunas discrepancias con el MEF y, por ello, no nosotros, si no ellos, están evaluando las propuestas de los parlamentarios”, explicó Soto.

Se busca pagar beneficios a trabajadores CAS con el crédito suplementario. | Foto: Andina

Si bien estuvo programado para el mediodía de este martes, su debate fue aplazado hasta en dos ocasiones. Inicialmente, se esperó hacerlo alrededor de las 4:30 de la tarde, pero por motivos logísticos se reprogramó iniciar la discusión a las 9 de la noche.

“Hemos tenido reunión con el MEF. Hemos hecho un trabajo de articulado y llenado a de anexos, pero el sistema está demasiado lento para subir [los documentos]. En aras de tener un crédito suplementario y anexos que los congresistas conozcan es que recién a alrededor de las 7:30 de la noche estará en la plataforma. En base a ello, y buscando ser transparentes, que los congresistas lo revisen, planteamos que se reanune la votación a las 9 de la noche”, sustentó Eduardo Castillo, secretario de la Comisión de Presupuesto.

El pedido fue aceptado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Sin debate

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sostuvo que ya no era posible seguir postergando la votación, debido a que mañana miércoles 15 se instalaría la Junta Preparatoria del nuevo Parlamento.

“Hemos tenido sucesivas postergaciones que han sido explicadas por el presidente de la Comisión de Presupuesto. Mañana se instala la Junta Preparatoria del nuevo Congreso, así que este tema se vota ahora: o se aprueba tal como está o se rechaza. Esa no es una opinión ni un deseo mío, sino la realidad”, afirmó.

Asimismo, advirtió que cualquier modificación al texto obligaría a reiniciar las negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que impediría culminar el proceso dentro del plazo previsto.

“Si sufre alguna modificación, volvería nuevamente a la negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas, y ya no habría tiempo para más. En razón de ello, lo estoy sometiendo a votación, porque cualquier debate ya no tendría sentido”, enfatizó.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, Alejandro Soto Reyes (APP), se realizaron ajustes técnicos para poder llevar adelante una mejor distribución del presupuesto.