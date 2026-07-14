El presidente José Balcázar pide la pensión vitalicia dado que asumió el cargo al igual que Valentín Paniagua. Foto: difusión
El presidente José Balcázar pide la pensión vitalicia dado que asumió el cargo al igual que Valentín Paniagua. Foto: difusión
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Fernando Cuadros Concha
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pidió al Congreso que se le entregue una pensión vitalicia tras dejar el cargo este mes.

Según documentos difundidos por La Encerrona, Balcázar solicita la manutención estatal por culminar su mandato y por encontrarse “próximo al cese definitivo de sus funciones públicas activas”.

En el documento remitido al Congreso, argumentó que hay un “sólido precedente administrativo”: la entrega de la pensión vitalicia al expresidente Valentín Paniagua.

“(Paniagua) asumió la conducción de la Nación bajo la idéntica línea de investidura y sucesión presidencial que el suscrito”, precisó el mandatario.

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Balcázar pidió al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, admitir a trámite su solicitud. Foto: difusión / La Encerrona
Balcázar pidió al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, admitir a trámite su solicitud. Foto: difusión / La Encerrona

¿Le corresponde a Balcázar la pensión vitalicia?

El constitucionalista Erick Urbina explica a Gestión que a José María Balcázar no le corresponde recibir una pensión vitalicia porque no ha sido electo presidente, y solo cumple el rol como encargado.

“Le responderán como le respondieron a José Merino y Francisco Sagasti: no le corresponde. El caso Valentín Paniagua fue distinto”, señala.

Urbina recuerda que el expresidente Paniagua gozó de una pensión vitalicia y también su viuda, Nilda Jara Gallegos, porque el Congreso en ese momento creó un gobierno de transición en el que “se fueron todos” y se convocó a nuevas elecciones generales. Sin embargo, el Legislativo corrigió este criterio y ya no se aplica para mandatarios interinos.

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