El presidente interino José María Balcázar pidió al Congreso que se le entregue una pensión vitalicia tras dejar el cargo este mes.

Según documentos difundidos por La Encerrona, Balcázar solicita la manutención estatal por culminar su mandato y por encontrarse “próximo al cese definitivo de sus funciones públicas activas”.

En el documento remitido al Congreso, argumentó que hay un “sólido precedente administrativo”: la entrega de la pensión vitalicia al expresidente Valentín Paniagua.

“(Paniagua) asumió la conducción de la Nación bajo la idéntica línea de investidura y sucesión presidencial que el suscrito”, precisó el mandatario.

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Balcázar pidió al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, admitir a trámite su solicitud. Foto: difusión / La Encerrona

¿Le corresponde a Balcázar la pensión vitalicia?

El constitucionalista Erick Urbina explica a Gestión que a José María Balcázar no le corresponde recibir una pensión vitalicia porque no ha sido electo presidente, y solo cumple el rol como encargado.

“Le responderán como le respondieron a José Merino y Francisco Sagasti: no le corresponde. El caso Valentín Paniagua fue distinto”, señala.