Rafael López Aliaga reiteró que no asumirá el cargo de senador, pese a haber sido elegido en las últimas elecciones generales. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec.
Rafael López Aliaga reiteró que no asumirá el cargo de senador, pese a haber sido elegido en las últimas elecciones generales. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec.
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Redacción Gestión
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El , pese a haber sido elegido en las elecciones generales, al insistir en que la primera vuelta del proceso electoral habría presentado presuntas irregularidades.

Durante una actividad partidaria realizada en Huaycán, en el distrito de Ate, el fue enfático al señalar que no integrará el próximo Parlamento.

“No voy a ser senador nunca de este Congreso”, manifestó, de acuerdo con RPP.

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No obstante, precisó que los demás representantes electos de su agrupación política sí asumirán sus funciones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En otro momento de su intervención, López Aliaga informó que en los próximos días sostendrá una reunión con Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, como parte de una estrategia para consolidar alianzas con otras fuerzas políticas.

Según indicó, previamente ya se reunió con Alfonso López Chau, y con el exalcalde de Lima Ricardo Belmont. En esa línea, señaló que busca articular a diversos sectores democráticos.

El líder de Renovación Popular anunció reuniones con otras agrupaciones políticas para impulsar una alianza de fuerzas democráticas.
El líder de Renovación Popular anunció reuniones con otras agrupaciones políticas para impulsar una alianza de fuerzas democráticas.

Asimismo, adelantó que, de instalarse el nuevo Congreso, promoverán la conformación de una comisión investigadora para esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas durante el proceso electoral.

Reitera intención de postular como teniente alcalde

también confirmó que mantiene su intención de postular al cargo de teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima en las próximas elecciones regionales y municipales.

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Explicó que se encuentra a la espera de la decisión que adopte el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto de su candidatura.

Añadió que, si el organismo electoral determina que no puede participar en los comicios, continuará respaldando a Renovación Popular desde cualquier función en una eventual gestión municipal. “Si el Jurado me dice que no puedo postular a teniente alcalde, estoy dispuesto a ser el portero municipal”, afirmó.

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