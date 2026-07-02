El congresista de Renovación Popular y diputado electo, Diego Bazán anunció que su bancada esta dispuesta a dialogar con el futuro gobierno de Keiko Fujimori, sin embargo, resaltó que mantendrán una posición de control político.

En declaraciones a Canal N, el parlamentario sostuvo que hasta el momento no existe una convocatoria formal de la virtual mandataria hacia su bancada Renovación Popular, aunque aseguró que es posible que se genere un acercamiento con las distintas bancadas una vez iniciado su gobierno.

Diego Bazán descarta un cogobierno entre Renovación Popular y Fuerza Popular. Foto: Andina

Asimismo, Bazán aseguró que su agrupación esta dispuesta a contribuir a la estabilidad del próximo gobierno y en esa línea dejó en claro que no asumirá responsabilidades dentro del gabinete ministerial.

Evaluarán pedido de facultades

Con respecto al anuncio de Fuerza Popular de solicitar facultades legislativas al Congreso al inicio de próximo gobierno, Diego Bazán indicó que Renovación Popular revisará el contenido de la solicitud antes de adoptar una postura. Añadió que su bancada suele brindar un margen de acción a las nuevas gestiones.

Además, el legislador precisó que sí respaldarán la delegación de facultades en asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, al igual que las acciones frente al fenómeno de El Niño. Por ello, Bazán consideró prioritario que el próximo gobierno impulse una reforma integral de justicia y penitenciario.

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Defiende candidatura de Rafael López Aliaga

El congresista de Renovación Popular también emitió una opinión sobre la situación que atraviesa el líder de su partido, quien manifestó que no asumirá el cargo de senador con el fin de continuar al mando de la Municipalidad de Lima.

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Bazán sostuvo que Rafael López Aliaga aún no es senador de la República, ya que dicha condición se adquiere únicamente tras jurar el cargo, momento en el que, según indicó, este se vuelve irrenunciable.

No obstante, señaló que la decisión final sobre su candidatura recaerá en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque expresó su confianza en que el líder de Renovación Popular sea autorizado para postular.