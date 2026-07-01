El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a pesar de haber sido elegido como senador para el periodo 2026-2031, se niega a asumir el cargo. Su interés es postular como teniente alcalde en la plancha de Luis Rubio para las elecciones municipales del 4 de octubre de este año. ¿Quién tiene la última palabra, el JNE o el Congreso? Expertos lo aclaran.

Cabe recordar que son dos procedimientos distintos que involucran en paralelo a López Aliaga: su candidatura a la Municipalidad de Lima, que deberá resolver el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y el futuro de su escaño, competencia que recaerá en el Congreso bicameral.

Al cierre de esta nota, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedente la postulación de López Aliaga como regidor a la Municipalidad de Lima. Renovación Popular tiene un periodo de 3 días para apelar y el Pleno del JNE resolverá el tema.

¿Está obligado a jurar como senador?

A criterio de José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú, el rol del JNE concluyó con la proclamación de los resultados y entrega de credenciales, independientemente de si López Aliaga no ha decidido recibirlas, lo que ya le atribuye su condición de senador.

“El Jurado Nacional de Elecciones ya marcó su posición. Su trabajo es proclamar a los ganadores y acreditarlos. Lo demás lo verá el Congreso. El JNE ya cerró el proceso electoral. La verdad es que nace (su rol de senador) con la proclamación. Ya es una autoridad”, explica a Gestión.

Dentro de sus argumentos, Tello menciona que la justicia constitucional tiene como ejemplo cercano el de Marco Falconí, cuando quiso postular a un cargo regional (gobernador de Arequipa) siendo congresista: tuvo que culminar su periodo como legislador.

Tras las elecciones de abril, Rafael López Aliaga denunció un supuesto fraude electoral. Posteriormente, anunció que no iba a asumir como senador porque su interés ahora era ocupar el cargo de teniente alcalde en la Municipalidad de Lima. Foto: difusión / GEC

En tanto, la especialista en derecho electoral Silvia Guevara sostiene que los legisladores electos no quedan habilitados automáticamente para juramentar, ya que en primer lugar deben cumplir con el procedimiento administrativo ante la Oficialía Mayor del Congreso , por ejemplo, entregar credenciales y presentar diversas declaraciones juradas como las de conflicto de intereses, impedimentos constitucionales y bienes patrimoniales.

“Si un parlamentario no cumple con estos requisitos formales, la Oficialía Mayor elaborará la relación de quienes sí quedaron habilitados para prestar juramento. Es una cuestión más procedimental que de fondo y dependerá mucho de la documentación que finalmente emita la OM”, dijo a este diario.

De esa manera, este documento podría convertirse en un elemento clave para la apelación de López Aliaga ante el JNE, ya que acreditaría oficialmente que “no completó el procedimiento previo para asumir el cargo” —en palabras de Guevara—.

El futuro de la curul de López Aliaga: ya marca precedente

Tello insiste en que, una vez instalado tras la juramentación de los legisladores y conformación de la Mesa Directiva, el Congreso tendrá que resolver el caso a partir de la colocación del accesitario de Rafael López Aliaga, dado que “la curul no puede quedar vacía”.

Sobre una eventual multa o sanción para RLA por no juramentar como senador, señala que actualmente no existe una disposición legal que establezca consecuencias específicas. Por ello, considera que el caso terminará siendo un asunto político resuelto por el Congreso bicameral.

El exalcalde de Lima ya fue proclamado senador electo, pero busca competir por la tenencia de alcaldía en la plancha de Luis Rubio, de Renovación Popular. Foto: Jesús Maza / Caretas

No obstante, Guevara considera que el caso de Rafael López Aliaga “marca un precedente” y obliga a reformar las normas electorales para evitar que un mismo candidato participe simultáneamente en procesos para cargos incompatibles.

Incluso, prevé que, aunque el procedimiento electoral seguirá en el JNE y luego en el Congreso, López Aliaga tiene abierta la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional a través de una acción de amparo, mas no cree que los tiempos permitan que se altere el procedimiento electoral en marcha.

“Deberían establecerse candados para evitar estas situaciones. La ciudadanía termina percibiendo que algunos candidatos buscan asegurar cualquier cargo público disponible más que responder a un proyecto político específico”, puntualiza Guevara.

¿Qué dice Rafael López Aliaga?

Rafael López Aliaga y su partido Renovación Popular no se han pronunciado tras el fallo del JEE sobre su candidatura denegada, aunque en X —donde se muestra muy activo—, el exalcalde de Lima comparte publicaciones que critican un presunto doble criterio del JEE porque sí se permitió la candidatura a regidores de Aldo Bravo y Leo de Paz —quienes fueron elegidos diputados—.

Guevara señala que cuando se calificaron las candidaturas de Bravo y De Paz, aún no se emitía el acta de proclamación que los acreditaba formalmente como diputados electos, por lo que el JEE no contaba con un documento oficial que sustentara un eventual impedimento.

En cambio, cuando se evaluó el caso de López Aliaga, este ya había sido proclamado oficialmente como senador electo, lo que modificó su situación jurídica.