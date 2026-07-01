Los legisladores electos de Fuerza Popular encabezarán la Junta Preparatoria del nuevo Congreso bicameral. Composición: Gestión
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Redacción Gestión
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, los miembros de Fuerza Popular, Miguel Torres y Cecilia Chacón, serán los líderes de la Junta Preparatoria.

Dicha y dirigirá el proceso de elección de sus Mesas Directivas, según el reglamento del Legislativo.

Cabe añadir que, mientras que el senador y el diputado de menor edad serán el tercer y cuarto secretario, respectivamente.

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De esa manera, la Junta Preparatoria para la Cámara de Senadores queda compuesta por: Miguel Torres (FP), Fernando Rospigliosi (FP) y Alejandro Muñante (Renovación Popular).

Y, sobre la Junta Preparatoria para la Cámara de Diputados: Cecilia Chacón (FP), Luis Quispe Candia (Buen Gobierno) y Romina Uribe (Buen Gobierno).

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, y deberán citar a sesión entre el 21 y el 26 de este mes para la instalación de la Junta Preparatoria, la incorporación formal de los congresistas electos y la elección de las Mesas Directivas.

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