El nuevo Congreso bicameral estará conformado por la Cámara de Diputados y el Senado, con funciones diferenciadas y un proceso legislativo de doble revisión. Foto: Congreso.
El nuevo Congreso bicameral estará conformado por la Cámara de Diputados y el Senado, con funciones diferenciadas y un proceso legislativo de doble revisión. Foto: Congreso.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

Con el retorno del sistema bicameral en el Perú, el Congreso volverá a estar compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado. Este cambio institucional, que modifica la dinámica del Poder Legislativo tras más de tres décadas de unicameralidad, plantea expectativas sobre una mejora en la calidad normativa y el control político, pero también abre interrogantes sobre tiempos, costos, equilibrios de poder y representación.

TE PUEDE INTERESAR

El poderoso Senado
Proponen que congresistas condenados por minería ilegal pierdan su escaño
Nueva Constitución, indultos y unión civil: Los planes de gobierno para las elecciones 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.