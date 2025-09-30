La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, por mayoría, los artículos referidos a la conformación, organización y funcionamiento de los grupos parlamentarios en el próximo Congreso bicameral. De esta manera, se busca regular los constantes cambios de bancadas de los congresistas en la futura Cámara de Diputados y del Senado.

La iniciativa, que establece reglas comunes para todos las futuras bancadas, recibió el respaldo de 18 legisladores, mientras que 4 se opusieron y se registraron 4 abstenciones.

De acuerdo con el texto sustitutorio, en ningún caso podrán constituir bancada por separado los representantes de un mismo partido político, ni formarse nuevos grupos durante el período legislativo.

Además, se dispone que los legisladores que renuncien “por razones de conciencia” o sean separados de sus bancadas “solo podrán integrarse al grupo mixto o, por única vez en el periodo parlamentario (5 años), incorporarse a otra bancada ya existente según el resultado electoral”.

También se precisa que los representantes que se incorporen a una nueva bancada no podrán postular ni integrar la Mesa Directiva de la cámara ni de las comisiones hasta culminar el siguiente período anual de sesiones posterior a la fecha de su incorporación.

Durante su intervención, el legislador de Avanza País, Alejandro Cavero, consideró que la medida busca desincentivar el “oportunismo” por un puesto administrativo o para presidir una comisión o la Mesa Directiva del Legislativo.

“Es el hecho de evitar el oportunismo por algún puesto administrativo al interior del Congreso. Eso de que me cambio una semana antes porque quiero ser presidente de una comisión o postular a la Mesa Directiva”, cuestionó.

“Con esta propuesta, me parece que podría desincentivar este tipo de transfuguismo oportunista momentáneo por un puesto administrativo, por una cuota de poder al interior del Congreso”, añadió el parlamentario.

¿QUÉ OTRAS DISPOSICIONES PLANTEA LA PROPUESTA?

En el texto sustitutorio también se precisa que cada bancada, además, deberá aprobar o modificar su reglamento interno, el cual deberá contener como mínimo: su nombre, organización interna, derechos y obligaciones de sus integrantes, reglas de funcionamiento, procedimiento para la designación de su vocería, mecanismos de elección de candidatos a la Mesa Directiva, designación de integrantes en comisiones y un procedimiento sancionador que respete el debido proceso.

Dicho reglamento deberá publicarse en el portal del Parlamento y de la respectiva cámara, siendo requisito indispensable para participar en los cargos de la Mesa Directiva y para el funcionamiento administrativo de los grupos parlamentarios.

Finalmente, se estipula que los representantes acreditarán ante la Oficialía Mayor de cada cámara, según corresponda, la constitución de sus grupos parlamentarios y la designación de sus portavoces. Las mesas directivas respectivas aprobarán el personal de asesoría y el espacio físico necesario para el adecuado funcionamiento de cada bancada.

En la misma sesión, la comisión que lidera Arturo Alegría acordó pasar a cuarto intermedio el debate del predictamen que elimina le denominada ‘Ley seca’, así como reduce el plazo de prohibición de publicación de encuestas en los procesos electorales de una semana a tres días previos a la fecha de los comicios.

