La Comisión de Constitución del Parlamento aprobó los dictámenes de los reglamentos que regirán al Congreso, a la Cámara de Diputados y al Senado, como parte del proceso de adecuación institucional al retorno de la bicameralidad.

El Reglamento del Congreso de la República, salvo el artículo 42, obtuvo 19 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. En el caso del Reglamento de la Cámara de Diputados, se aprobó con 19 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, excluyendo el artículo 51. Finalmente, el Reglamento del Senado alcanzó 20 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, dejando pendiente el artículo 56. Estos puntos, referidos a la conformación del grupo mixto, serán discutidos en una próxima sesión.

Ajustes

El presidente de la comisión, Arturo Alegría (Fuerza Popular), destacó que los aportes de diferentes bancadas permitieron perfeccionar el texto inicial, obteniendo un reglamento “más transparente y funcional”.

Entre las principales modificaciones figura el endurecimiento de los requisitos para presentar iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados. Ahora se requerirá la firma de al menos cinco congresistas de una bancada o la mitad de sus miembros, si son menos. Además, será necesaria la certificación del vocero, y se prohíbe presentar proyectos que impliquen gasto público fuera del debate presupuestal.

Se añadieron también restricciones a proyectos de amnistía, medidas para evitar duplicidad de iniciativas y disposiciones sobre el uso sustentado de información. En materia presupuestaria, se estableció que el presupuesto del Congreso no podrá superar el 0,6% del presupuesto general de la República.

Comisión de Constitución aprobó dictámenes de reglamentos del Congreso, Cámara de Diputados y Senado. Foto: Congreso.

Propuestas

Durante la sesión, varios legisladores plantearon propuestas adicionales:

La congresista Martha Moyano propuso reforzar la firma obligatoria de los voceros en las iniciativas legislativas y precisar los artículos 103 y 107.

propuso reforzar la firma obligatoria de los voceros en las iniciativas legislativas y precisar los artículos 103 y 107. Alejandro Cavero planteó que los parlamentarios que renuncien a su bancada puedan integrarse a otras ya existentes, evitando la creación de grupos mixtos demasiado grandes y garantizando la funcionalidad del Congreso.

planteó que los parlamentarios que renuncien a su bancada puedan integrarse a otras ya existentes, evitando la creación de grupos mixtos demasiado grandes y garantizando la funcionalidad del Congreso. Adriana Tudela cuestionó la posibilidad de archivar proyectos por inconstitucionalidad sin debate previo y advirtió sobre incentivos que pueden generar disfuncionalidad en los grupos mixtos, además de proponer la unión de bancadas para reducir la fragmentación política.

cuestionó la posibilidad de archivar proyectos por inconstitucionalidad sin debate previo y advirtió sobre incentivos que pueden generar disfuncionalidad en los grupos mixtos, además de proponer la unión de bancadas para reducir la fragmentación política. Ruth Luque señaló que no se debería permitir la proliferación de comisiones de estudio cuando ya existen comisiones ordinarias y especiales.

señaló que no se debería permitir la proliferación de comisiones de estudio cuando ya existen comisiones ordinarias y especiales. José Williams propuso fortalecer la coordinación entre las comisiones de inteligencia de ambas cámaras para mejorar el flujo de información y la fiscalización.

propuso fortalecer la coordinación entre las comisiones de inteligencia de ambas cámaras para mejorar el flujo de información y la fiscalización. En tanto, Alejandro Muñante planteó establecer un procedimiento parlamentario mínimo para la remoción de altos funcionarios, con el fin de evitar vacíos legales y garantizar el debido proceso.

En paralelo, la Comisión aprobó —con 23 votos a favor y 2 abstenciones— los dictámenes de control de ocho decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo en materia tributaria, fiscal y de reactivación económica, concluyendo que se ajustan a la Constitución y al reglamento interno.

Finalmente, se sustentó el Proyecto de Ley 05160/2022-CR, impulsado por Roberto Kamiche (APP), que busca modificar el artículo 7 de la Constitución para fortalecer la protección de la salud mental como parte del derecho a la salud.