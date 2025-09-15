Reforma del sistema de pensiones se aprobó en junio del 2024. Reglamento, publicado en setiembre de este año, ha generado controversia, por lo que se busca su derogatoria. Foto: Congreso / Andina - Composición
Reforma del sistema de pensiones se aprobó en junio del 2024. Reglamento, publicado en setiembre de este año, ha generado controversia, por lo que se busca su derogatoria. Foto: Congreso / Andina - Composición
En junio del 2024, el Congreso aprobó —en segunda votación— la ley que daba vida a la reforma del : apenas se necesitaron 38 votos para que dicha norma, impulsada desde 2023 por , cobrase vida. Poco más de un año después, diversos frentes políticos aseguran que el Gobierno “la ha desnaturalizado”.

En esa línea, legisladores de Bloque Democrático y Podemos Perú han presentado sendos proyectos de ley que buscan la derogatoria de la reforma previsional y de su reglamento.

A través del PL 12414/2025-CR, Edgar Reymundo (BP), junto a Sigrid Bazán, Ruth Luque y Carlos Zeballos, elimina la ley de la reforma del sistema de pensiones y establece la creación de una mesa técnica que en un plazo de 180 días calendario presentará una nueva propuesta.

Dicha mesa técnica tendrá representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), , ONP, AFP, gremios empresariales, sindicatos de trabadores y expertos en seguridad social.

La bancada de Podemos Perú, a través de José Luna Gálvez, también apunta a la derogatoria de la reforma previsional y su reglamento, mas autoriza un retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/ 21,400) de los fondos en las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) en favor de todos los afiliados.

En esa línea, la Comisión de Economía del Congreso informó que

Desde Perú Libre son partidarios de que la derogación de la ley de reforma previsional permita una devolución íntegra de los ahorros previsionales depositados en las AFP. Para ello, la SBS tendría 90 días para regular el procedimiento de reparto.

Por su parte, para que se deje sin efecto el reglamento de la reforma previsional y que se “eliminen y propongan nuevos artículos para mejorar la ley de las AFP”.

